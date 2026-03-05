Una serie ispirata al caso Gisèle Pelicot con protagonista Meryl Streep? Il progetto sta già dividendo le opinioni.

Il caso di stupro di Mazan ha scosso il mondo. Dopo aver alzato la voce, Gisèle Pelicot, diventata il volto di un'intera lotta e l'incarnazione stessa della resilienza, ha preso in mano la penna per raccontare la sua storia in prima persona. Con il suo potente libro, "Et la joie de vivre" (E la gioia di vivere), si vendica dell'orrore e dà voce all'indicibile. Parallelamente a questo significativo evento culturale, si dice che sia in fase di sviluppo una serie per adattare per il grande schermo questa storia di cronaca nera, diventata una lotta collettiva. Tuttavia, trasformare una tragedia domestica in finzione è un'impresa rischiosa, anche con Meryl Streep nel cast.

È in preparazione una serie sul caso Pélicot?

Molte serie hanno osato rappresentare sullo schermo casi estremamente gravi , sforzandosi di rimanere fedeli alla realtà, per quanto atroce. C'è stata la miniserie "Sambre", che racconta gli stupri seriali commessi da Jean-Xavier de Lestrade dal punto di vista delle vittime; la saga "Monster", che dipinge un ritratto agghiacciante dei serial killer più terrificanti della storia; e la serie "The Laura Stern Affair", che affronta il femminicidio con abilità, evitando accuratamente il sensazionalismo. Un altro caso, che ha generato notevole attenzione mediatica e suscitato indignazione ben oltre i confini francesi, potrebbe presto essere presentato nei cataloghi televisivi.

Ricordiamo ancora questa storia orribile. La storia di una donna, vittima di violenza sessuale facilitata dalla droga, abusata, profanata e disumanizzata da una cinquantina di uomini, con lo sguardo complice del marito. La storia di una madre, drogata a sua insaputa e usata come schiava sessuale per oltre dieci anni. Ricordiamo anche una donna ribelle e resiliente che rifiuta il silenzio di una narrazione a porte chiuse e che vuole risvegliare le coscienze.

La voce di Gisèle Pelicot potrebbe trovare eco sulle labbra di Meryl Streep. Dopo aver pubblicato un libro il cui titolo riflette la sua guarigione e il suo stato d'animo post-processuale, continua la sua campagna di sensibilizzazione attraverso il cinema. Secondo la rivista francese Marianne , ha accettato di lasciare che la televisione americana adatti la sua storia e abbatta le pareti della camera da letto coniugale, teatro del suo calvario. "In modo che la vergogna ricada sui colpevoli".

Meryl Streep, menzionata per il ruolo di Gisèle Pelicot

La tre volte vincitrice dell'Oscar Meryl Streep è indicata per interpretare Gisèle Pelicot in questo film, ancora in fase iniziale di sviluppo. L'attrice, che ha interpretato la spietata Miranda Priestly ne "Il diavolo veste Prada" e ha recitato nel musical "Mamma Mia", potrebbe sfoggiare un caschetto corto e occhiali scuri, due dettagli fisici diventati simboli femministi, insieme al pugno alzato.

L'attrice, un prodigio di Hollywood acclamato come una leggenda vivente, sembra avere la statura per interpretare questo ruolo così delicato e rendergli giustizia. Meryl Streep è una sorta di "certezza" nel cinema. Si cala in ognuno dei suoi personaggi in modo così completo da sconvolgere il pubblico. Dall'intransigente Margaret Thatcher alla sprezzante direttrice editoriale e alla tenace operaia, Meryl Streep è un'attrice camaleontica. Tra l'altro, che sia un caso o no, ha solo tre anni meno di Gisèle Pelicot. Tuttavia, questa serie è ancora in fase di negoziazione.

Adattare l'horror per lo schermo: un progetto che accende il dibattito

Nonostante la presenza di una figura autorevole come Meryl Streep alle spalle, questa serie, che alimenta ogni sorta di teorie, è accolta con sospetto. Alcuni la stanno già salutando come un'opera di pubblica utilità, che getta luce sugli aspetti peggiori della natura umana e funge da grido di battaglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Altri, più scettici, gridano allo scandalo e temono che l'intera vicenda venga ridotta a una goffa finzione, o addirittura a una trovata pubblicitaria.

Nonostante le numerose testimonianze, le regolari dichiarazioni pubbliche e un libro "rinascimentale" che documenta queste atrocità dall'interno, molti temono passi falsi e un circo mediatico. Su X (ex Twitter), le opinioni si stanno disperdendo, anche all'interno degli ambienti politici. L'ex ministro Ségolène Royal non ha usato mezzi termini, usando l'aggettivo "orrore" per descrivere questo progetto, che considera più inappropriato che utile.

Il rischio di voyeurismo, gli interrogativi sulle intenzioni dei registi... per ora, questa serie sul caso Pelicot è solo un seme. Eppure, solleva interrogativi per il grande pubblico. Non resta che sperare che la donna più direttamente coinvolta abbia voce in capitolo in questo progetto, destinato a rappresentare l'indescrivibile.