Organizzare un matrimonio fai-da-te significa scegliere di rimboccarsi le maniche e creare qualcosa di unico. Realizzare le decorazioni da soli offre un risultato personalizzato al 100%, fedele allo stile degli sposi, consentendo al contempo un notevole risparmio sul budget complessivo.

Secondo uno studio del Wedding Institute, le decorazioni rappresentano in media il 15% del costo totale di un matrimonio. Ridurre questa spesa senza rinunciare all'eleganza è la sfida del fai-da-te .

Questo approccio eco-responsabile prevede il recupero, il riutilizzo e la scelta di materiali naturali o biodegradabili. Tuttavia, bisogna tenere presente che un progetto fai-da-te richiede tempo, organizzazione e un'attenta pianificazione.

È consigliabile iniziare a pianificare con diversi mesi di anticipo. Questo articolo analizza i temi principali di un matrimonio fai-da-te: partecipazioni, decorazioni per la tavola, disposizione dei posti a sedere, ghirlande e bomboniere.

Articoli di cancelleria per matrimoni fatti in casa: inviti, menù e segnaposto.

La cancelleria è la prima impressione che gli invitati ricevono di un matrimonio. Creare a casa una cancelleria coordinata e personalizzata è perfettamente fattibile con gli strumenti giusti.

Software come Canva o Photoshop permettono di creare design eleganti anche senza una formazione specifica in grafica. Una stampante domestica con carta bianca opaca e spessa garantisce un risultato impeccabile e professionale.

Per gli annunci, il formato tascabile 3 in 1 rimane molto popolare: un biglietto d'invito, una cartolina di risposta e il programma, tutti insieme in una busta di carta kraft, pronti per essere assemblati.

Gli elementi floreali possono essere impreziositi a mano con una penna glitterata per un delicato tocco botanico. Evitare la stampa fronte-retro semplifica notevolmente il processo fai-da-te.

Idealmente, i menù dovrebbero essere in formato trittico, stampati su carta A4, e includere il numero del tavolo, il menù dettagliato e un biglietto di ringraziamento.

L'utilizzo degli stessi codici grafici (palette di colori, motivi floreali, tipografia) su tutti i media crea un'atmosfera visiva armoniosa.

Il sito web di Dafont offre una varietà di font, perfetti per personalizzare ogni elemento. I segnaposto seguono lo stesso principio: fissati a un nastro colorato con una piccola perlina di legno, esaltano i dettagli del tema scelto.

Decorazioni per la tavola del matrimonio: centrotavola, vasi e contenitori fai da te

Decorare i tavoli del ricevimento con elementi fatti in casa crea un'atmosfera calda e autentica .

La base è composta da una tovaglietta rotonda in juta, un tovagliolo di stoffa bianco posto sopra e un runner da tavola in mussola o juta. Questo matrimonio bianco e verde, naturale e rustico, affascina con la sua semplice eleganza.

I centrotavola in juta sono realizzati con quadrati di 60x60 cm, i cui bordi sfrangiati creano delle frange dall'aspetto naturale. Il tessuto di juta, disponibile a circa 4,95 € al metro, rimane un materiale molto economico.

Vasi con un solo fiore, riempiti di fiori bianchi freschi e fogliame, aggiungono un tocco botanico, mentre i vasetti pieni di mandorle candite conferiscono un aspetto dolce e decorativo.

I numeri da tavolo, realizzati con tronchi di legno, si ottengono tagliando sezioni di circa 1,5 cm di diametro e praticando in ciascuna un'incisione di 0,5 cm per inserire un cartoncino. Questa segnaletica rustica si integra perfettamente con un arredamento in stile country o bohémien.

Vasi, bottiglie e barattoli recuperati da Emmaus o dai centri di riciclaggio si trasformano in eleganti contenitori, personalizzati con pizzi e corde incollati con colla a caldo.

La scelta di fiori locali e di stagione rafforza l'aspetto ecologico del progetto.

Segnaposto e planimetrie fai da te

I segnaposto biodegradabili sono tra le idee fai-da-te più di tendenza. Esistono diverse opzioni naturali:

Foglie di alloro o di eucalipto essiccate, con i nomi di battesimo scritti sopra con un pennarello dorato, infilate in tappi di sughero.

Ciottoli o pietre su cui esercitarsi a scrivere

Tronchi o pezzi di corteccia raccolti nella foresta, con i nomi scritti sopra con pennarelli a base d'acqua.

Foglie d'albero naturali per un'opzione 100% ecologica.

Questi segnaposto unici riflettono un approccio ecologico e aggiungono carattere a ogni ambiente. Il fogliame e i rami utilizzati evocano la natura e rafforzano il tema botanico o bohémien del matrimonio.

Per la disposizione dei posti a sedere, le possibilità creative sono molteplici. Uno specchio antico su cui si può scrivere con un pennarello bianco lavabile offre un look senza tempo.

Un telaio di finestra recuperato, con delle corde tese su di esso e dei cartoncini appesi con mollette di legno, crea un effetto molto rustico.

Una lastra di ardesia riutilizzabile, una piccola scala di legno riadattata o persino una vecchia porta decorata con articoli di cancelleria e fiori freschi sono alternative altrettanto accessibili ed economiche.

Ghirlande, decorazioni da appendere ed elementi decorativi fatti in casa per abbellire la stanza.

Le ghirlande realizzate con tessuti riciclati trasformano qualsiasi stanza in un ambiente festivo. Tagliate delle strisce di 3-4 cm di larghezza per 45 cm di lunghezza da vecchi vestiti o tessuti trovati in un negozio dell'usato, quindi legatele a un filo.

Variare la lunghezza delle strisce conferisce un aspetto imperfetto e naturale, perfetto per uno stile bohémien o country.

La tenda di carta riciclata è un tutorial accessibile e di grande effetto. Vecchi libri vengono ritagliati a forma di cuore utilizzando un modello stampato, queste forme vengono incollate su un filo da pesca con una mini pistola per colla a caldo e poi il tutto viene appeso a un bastoncino.

Questo tipo di tenda abbellisce splendidamente il photo booth o lo sfondo della cerimonia.

Eleganti cesti floreali sospesi, racchiusi in grandi cerchi di legno pieni di fiori, adornano lampadari e travi. Dietro il tavolo degli sposi, cerchi a parete decorati con nastri di pizzo e fiori artificiali creano un effetto di grande raffinatezza.

Le gigantesche lettere LOVE, realizzate in cartone espanso e decorate con fiori di carta crespa, diventano l'elemento centrale delle foto di gruppo.

L'arco cerimoniale, con i suoi rami, i tessuti leggeri e le file di luci, crea un'atmosfera magica e indimenticabile.

Bomboniere fai-da-te e candy bar: piccoli tocchi premurosi

Le bomboniere fatte in casa rispecchiano il profondo legame e la generosità della coppia. Piccoli vasetti di marmellata fatta in casa, decorati con coperchi dorati, un cordoncino di canapa e un'etichetta personalizzata in carta kraft, sono un regalo semplice ma molto apprezzato.

Sacchetti contenenti semi di fiori con un messaggio personalizzato, o sacchetti di lavanda raccolti dopo il lancio dei coriandoli, rappresentano alternative altrettanto toccanti.

Le tazze vintage trasformate in candele aggiungono un tocco creativo e senza tempo. Ogni regalo, scelto con cura fin nei minimi dettagli, riflette l'identità visiva del matrimonio e prolunga l'emozione del grande giorno ben oltre la celebrazione.

L'angolo dei dolciumi merita un'attenzione particolare. Un grande tavolo decorato con vasi a fiore singolo in tinta con le decorazioni floreali, con grandi barattoli di vetro per i dolci e sacchetti di carta kraft a disposizione, crea un angolo festoso ed elegante.

Un albero di marshmallow o un'alzata di ciambelle artigianale aggiungono un tocco festivo irresistibile. Progettato con cura e decorato con orgoglio, il candy bar diventa un vero e proprio elemento decorativo, fonte di gioia condivisa per tutti gli ospiti.