La modella britannica Kelly Brook mette in mostra il suo fisico e gli utenti di Internet reagiscono.

Sulla calda sabbia, la modella e attrice britannica Kelly Brook mostra con orgoglio la sua silhouette. Di recente ha condiviso un soleggiato carosello Instagram, dove mostra alcuni outfit, tra cui un costume intero beige decorato con stampe tropicali, che ne esaltano le curve.

Una giostra che mette in risalto le sue curve

In questa prima immagine della serie, Kelly posa su una spiaggia, con un look drappeggiato e strutturato che ne esalta la figura e le curve, con spalline sottili e una silhouette elegante. Il resto della serie presenta altri capi: a pois o con stampa leopardata, sempre in armonia con il suo corpo e radiosi alla luce del sole.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Kelly Brook (@iamkb)

I fan sono totalmente in soggezione

Le reazioni al suo post sono piovute: "Le tue curve sono magnifiche, regina delle spiagge!" , "Questo outfit è perfetto per te, body goals!" , hanno esclamato i suoi follower, celebrando la sua sicurezza e la sua scelta di valorizzare le cosiddette silhouette generose, senza complessi.

In breve, Kelly Brook incarna la bellezza inclusiva sulle spiagge della Giamaica, dimostrando che le curve meritano gli outfit più belli. Questa giostra baciata dal sole è un inno all'accettazione di sé, che ispira migliaia di fan ad amare il proprio corpo così com'è.