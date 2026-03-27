Questa modella appare senza trucco e suscita numerose reazioni

Modelli
Julia P.
@1_6_9._9 / Instagram

La modella e influencer sudcoreana Choi Jun Hee ha recentemente attirato l'attenzione dopo aver condiviso un video in cui appare senza trucco. Nota per il suo aspetto meticolosamente curato sui social media, ha scelto di mostrare il suo viso al naturale, in netto contrasto con l'immagine solitamente associata ai suoi post.

Un video naturalistico che sorprende gli utenti di internet

Nella breve clip pubblicata su Instagram, Choi Jun Hee appare inizialmente con gli occhiali e senza trucco, adottando uno stile volutamente semplice. Il video mostra poi la transizione al suo look abituale, caratterizzato da un trucco più elaborato. Questo contrasto visivo ha rapidamente scatenato numerose reazioni online, con alcuni utenti che hanno espresso sorpresa per questa "trasformazione".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da ָ 「 준희 」 (@1_6_9._9)

Un post condiviso prima di un evento importante

Questa dichiarazione arriva mentre la modella si prepara a celebrare il suo matrimonio, previsto per maggio. Attraverso questo post, sembra aver voluto mostrare un lato più personale della sua immagine pubblica, mettendo in risalto un look naturale raramente visto sui suoi social media.

Choi Jun Hee è anche nota per essere la figlia dell'attrice sudcoreana Choi Jin Sil, figura di spicco nel mondo dello spettacolo del suo paese. Da diversi anni, sta sviluppando la propria presenza online, in particolare attraverso contenuti di moda e lifestyle.

Una riflessione sull'immagine sui social media

Il video è accompagnato da un messaggio umoristico che invita gli spettatori a non giudicare un libro dalla copertina, un tema spesso esplorato dai creatori di contenuti. Mostrando diverse sfaccette della sua immagine, la modella e influencer sudcoreana Choi Jun Hee illustra come i social media possano influenzare la percezione pubblica.

Le reazioni osservate dimostrano un interesse costante per i contenuti che privilegiano l'autenticità. Diversi utenti di internet hanno espresso il loro apprezzamento per questo approccio, ritenendo che contribuisca a una rappresentazione più realistica della vita quotidiana.

Tra immagine pubblica e spontaneità

Questo tipo di pubblicazione riflette anche un'evoluzione nelle pratiche digitali, dove molte personalità pubbliche scelgono di alternare contenuti altamente elaborati a momenti più spontanei. Questo approccio consente loro di mantenere un contatto diretto con il pubblico, diversificando al contempo i formati offerti.

Condividendo questo video senza trucco, la modella e influencer sudcoreana Choi Jun Hee propone finalmente una visione più sfaccettata dell'immagine pubblica, ricordandoci che le apparenze trasmesse online sono spesso il risultato di specifiche scelte estetiche.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
Tracey Norman: il percorso di una modella trans nera diventata un simbolo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tracey Norman: il percorso di una modella trans nera diventata un simbolo.

Tracey Norman è oggi considerata una pioniera della visibilità trans nel settore della moda. Il suo percorso, costellato...

Creato dall'intelligenza artificiale, questo "modello" spagnolo è seguito da centinaia di migliaia di persone

Creata dall'intelligenza artificiale, la "modella" virtuale spagnola Aitana Lopez, con i capelli rosa fucsia e gli occhi penetranti,...

"Lo stile non ha età": a 60 anni, questa modella affascina gli utenti di internet.

Nata in Libano e residente a Montreal dal 2005, Grece Ghanem si è inizialmente distinta in microbiologia, conseguendo...

A 37 anni, questa modella sudafricana risplende in abbigliamento da yoga.

La modella sudafricana Candice Swanepoel risplende in un completo da yoga grigio melange, una serie di foto che...

Incinta del suo secondo figlio, questa modella americana mostra con orgoglio il suo pancione.

Incinta del suo secondo figlio con il marito, Elliot Grainge, CEO di Atlantic Music Group, la modella americana...

Alla Settimana della Moda, la modella Emeline Hoareau incarna il nuovo volto della "taglia media"

Sulle passerelle internazionali, alcune modelle riescono a lasciare un segno indelebile fin dalla loro prima apparizione. È il...