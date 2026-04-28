"Icona": Questa modella curvy fa rivivere un abito vintage dimenticato

A volte basta un semplice post su Instagram per riportare alla ribalta un capo dimenticato. Paloma Elsesser lo ha dimostrato indossando un abito d'archivio Prada del 2009 dall'aria decisamente pin-up, che ha immediatamente scatenato una reazione tra gli utenti di internet.

Un abito d'archivio di Prada tirato fuori dall'armadio

L'abito in questione proviene dalla collezione Prada del 2009, un periodo cruciale per la maison italiana, caratterizzato da forti richiami al passato. Con i suoi codici pin-up – una silhouette aderente, curve accentuate e un'estetica chic anni '50 rivisitata da Miuccia Prada – l'abito sembrava destinato a essere dimenticato negli archivi... finché Paloma Elsesser non lo ha riportato in vita.

A corredo delle sue foto su Instagram, Paloma Elsesser ha semplicemente scritto: "prada '09 fine ❤" . Due parole, un'emoji a forma di cuore e migliaia di reazioni. La comunità della moda ha subito elogiato la sua scelta, sottolineando l'importanza di riportare in auge un capo così specifico dagli archivi, piuttosto che concentrarsi sulle ultime collezioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da paloma elsesser (@palomija)

Paloma Elsesser, archivista di oggetti vintage di lusso

Paloma Elsesser non indossa la moda, la reinterpreta. Che si tratti di un abito strutturato per un gala o di un capo vintage, emana un'energia sicura e all'avanguardia che cattura l'attenzione senza pretenderla. Il suo spiccato gusto per gli archivi di maison come Prada, Miu Miu e Versace è ben noto, e questo post ne è l'ultimo esempio.

Un'icona che infonde nuova vita a pezzi dimenticati.

Scoperta su Instagram dalla leggendaria truccatrice Pat McGrath, Paloma Elsesser ha sfilato per Fendi, Versace, Coperni e Tommy Hilfiger, e ha impreziosito le copertine di numerose edizioni internazionali di Vogue. Forse è proprio sul suo profilo, con post semplici come un'emoji a forma di cuore su un abito Prada del 2009, che esercita la sua influenza più diretta: un promemoria del fatto che i grandi capi non passano mai di moda.

Riportando alla ribalta questo abito Prada del 2009, Paloma Elsesser conferma una cosa: il "vero stile" non segue il calendario delle collezioni. Attinge al passato, lo reinterpreta e gli conferisce una nuova risonanza. Più che un semplice look virale, questa apparizione ci ricorda che la moda più sorprendente è spesso quella che osa riportare in vita tesori dimenticati.