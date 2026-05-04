Questa modella curvy fa colpo con un abito di raso rosso

Alla sfilata Chanel Cruise 2026-2027 a Biarritz, molti look hanno lasciato il segno. L'ensemble rosso acceso dalla testa ai piedi di Paloma Elsesser è stato uno dei più fotografati della serata.

Un look interamente in maglia rosso scarlatto.

Il 28 aprile 2026, esattamente un anno dopo la sua nomina a direttore artistico di Chanel, Matthieu Blazy ha presentato la sua prima collezione Cruise a Biarritz, proprio nel luogo in cui Gabrielle Chanel aveva aperto la sua maison nel 1915. Un significativo ritorno alle origini, che ha attirato un nutrito e variegato gruppo di celebrità, tra cui Paloma Elsesser.

Per l'occasione, ha optato per un completo interamente scarlatto, una delle tonalità dominanti della stagione Primavera/Estate 2026, già protagonista della sfilata di Chanel. Indossava un top a maniche lunghe con scollo a V e una gonna midi coordinata nella stessa tonalità di rosso, abbinati a una borsa in pelliccia sintetica con stampa di cervo e décolleté bicolore beige e bianche. Un look totalmente monocromatico, dove il colore era il protagonista indiscusso.

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Il rosso, il colore irrinunciabile della stagione.

In questo contesto, la scelta del rosso non è da sottovalutare. Il rosso scarlatto si è affermato come una delle tonalità distintive della stagione primavera-estate 2026, indossato in particolare dall'attrice americana Anne Hathaway sul red carpet del film "Il diavolo veste Prada 2", o in total look sfoggiati da diverse ospiti alla sfilata di Chanel quella stessa sera.

Paloma Elsesser, la nuova musa ufficiale di Chanel.

La sua presenza a Biarritz testimonia il suo nuovo status di volto ufficiale della maison, nel quadro della nuova era inaugurata da Matthieu Blazy. Fin dai suoi esordi da Chanel, Paloma Elsesser ha incarnato una visione della moda che si allinea perfettamente con la filosofia del direttore artistico di Chanel: abiti fatti per essere indossati e corpi diversi che li abitano senza gerarchie.

Non è la prima volta che la modella americana viene associata a Chanel in questo modo, ma è forse qui che ha imposto con maggiore chiarezza la sua identità visiva nel mondo della maison: una donna che non cerca né di mimetizzarsi né di sorprendere, ma semplicemente di esistere pienamente nel capo che indossa.

In breve, Paloma Elsesser non aveva bisogno di un abito da sera per brillare a Biarritz. Le è bastato indossare il colore che aveva scelto come se fosse il suo, con quella tranquilla sicurezza che trasforma una scelta di moda in qualcosa di ovvio. Una lezione di stile, ma soprattutto di atteggiamento.