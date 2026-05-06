Perché il settore della moda sta attraversando una crisi silenziosa?

Le sfilate continuano a ispirare sogni, le campagne pubblicitarie restano "impeccabili". Eppure, dietro le quinte, il settore della moda sta attraversando una profonda trasformazione. Tra nuove tecnologie, cambiamenti economici e pratiche di casting in continua evoluzione, la professione sta cambiando volto... e non sempre a vantaggio delle modelle.

L'ascesa fulminea dei modelli virtuali

In pochi anni è emerso un nuovo protagonista: il modello generato dall'intelligenza artificiale . Questo mercato, praticamente inesistente fino a poco tempo fa, sta ora vivendo una crescita spettacolare e vale già diverse centinaia di milioni di dollari. Per i brand, questi avatar digitali non sono più un semplice espediente. Stanno diventando una valida alternativa ai modelli umani, capaci di posare senza vincoli di tempo, viaggi o logistica. Una trasformazione silenziosa ma strutturale.

Dietro questa evoluzione si cela una realtà molto concreta: il costo. Una campagna interamente digitale può ridurre le spese dal 30 al 70% rispetto a un servizio fotografico tradizionale. In un settore soggetto a pressioni sui prezzi, inflazione e concorrenza dell'e-commerce, questo vantaggio assume un peso significativo. Di conseguenza, anche i marchi di fascia media e alta stanno iniziando a integrare queste soluzioni, un tempo appannaggio esclusivo del fast fashion. A poco a poco, l'interazione umana non è più sempre indispensabile per vendere abbigliamento.

Un sistema che era già fragile fin dall'inizio.

Questa crisi, tuttavia, non è iniziata con l'intelligenza artificiale. L'industria della moda si basa da tempo su un modello altamente selettivo, se non addirittura iniquo. Le agenzie possono ingaggiare centinaia, a volte migliaia, di profili, sperando che solo pochi ottengano contratti importanti. Una minoranza riesce a vivere agiatamente di questa professione, mentre molti si ritrovano a svolgere una serie di incarichi temporanei e precari .

Il processo di casting è di per sé estremamente competitivo: centinaia di candidati per pochissimi posti. Un sistema che lascia poco margine di manovra, ancor prima dell'avvento di nuove forme di competizione.

Una concorrenza sempre più ampia

La globalizzazione ha anche ridefinito le regole del gioco. Oggi le modelle provengono da tutto il mondo, con una diversità di corpi, volti e identità di gran lunga superiore a quella del passato. Si tratta di un passo avanti positivo in termini di rappresentazione e body positivity: più tipi di corpo, più caratteristiche uniche, più storie da raccontare. Questa apertura ha però intensificato la concorrenza, senza un corrispondente aumento delle opportunità. Più talento, ma un numero limitato di posti di lavoro.

Influencer ed eredi: nuovi volti sotto i riflettori

Un altro cambiamento importante: i brand non scelgono più solo modelle professioniste. Si rivolgono sempre più agli influencer, che possono offrire visibilità immediata grazie alla loro community.

Anche i "nepo babies", i figli delle celebrità, rivestono un ruolo sempre più importante nelle campagne pubblicitarie. La loro fama si sta trasformando in uno strumento di marketing, a volte più determinante dell'esperienza o del percorso professionale. Il risultato: opportunità che sfuggono ai modelli tradizionali.

Standard di bellezza irrealistici

Con l'avvento dei modelli virtuali si è affermato un nuovo tipo di bellezza: perfettamente levigata, interamente modellata. Alcuni esperti parlano addirittura di "meta-volto", un ideale digitale impossibile da riprodurre nella realtà. Queste immagini influenzano le aspettative, anche nella vita reale. Gli operatori sanitari osservano che alcune persone ormai considerano queste immagini artificiali come modelli di riferimento.

Al contrario, i corpi reali – con la loro consistenza, la loro unicità, la loro autenticità – possono sembrare ingiustamente messi a confronto. Eppure, sono proprio queste identità uniche a dare forza e significato alle immagini umane.

Una professione ancora scarsamente tutelata

Infine, il quadro giuridico fatica a tenere il passo. Ad alcune modelle viene offerta l'opportunità di creare una versione digitale del proprio corpo, utilizzabile a tempo indeterminato. Ma chi controlla quest'immagine? Chi ne trae profitto? Queste domande spesso rimangono senza risposta. Eppure, il mondo della moda si fondava proprio sulla scarsità e sul controllo della propria immagine. Con questi gemelli digitali, tale modello viene messo in discussione in modo fondamentale.

In sintesi, tra innovazione tecnologica, nuove strategie di marketing e standard in continua evoluzione, il settore della moda sta attraversando una profonda riorganizzazione. In questo contesto, una cosa rimane essenziale: ricordare che i corpi reali, in tutta la loro diversità, presenza ed energia, sono insostituibili. Raccontano storie che la perfezione digitale non potrà mai replicare completamente.