"Impossibile da dimenticare": l'abito in pelle di coccodrillo di questa modella sta facendo girare la testa

Ci sono look che vedi e non dimentichi mai. Anok Yai ci è riuscita il 23 aprile 2026, al Time100 Gala di New York, con un abito in pelle dorata testurizzata che è diventato virale in un istante. La modella americana di origini sud-sudanesi ha dimostrato ancora una volta che non si limita a indossare abiti, ma li vive.

Un abito in pelle di coccodrillo dal design accattivante

Anok Yai ha partecipato al gala delle 100 persone più influenti al mondo della rivista Time, evento di cui faceva parte anche lei quest'anno, il 2026. Un onore che ha scelto di celebrare con una rara precisione stilistica, affidandosi alla maison Ashi Studio per un look interamente realizzato su misura.

L'abito indossato da Anok Yai era un midi scolpito in pelle dorata con texture effetto coccodrillo, della collezione Couture Primavera/Estate 2026 di Ashi Studio. Il corpetto strutturato e il colletto rovesciato incorniciavano la silhouette di Anok Yai con una precisione quasi architettonica. Il punto vita stretto e i fianchi accentuati creavano una figura a clessidra, mentre la finitura lucida del tessuto conferiva all'abito un aspetto quasi realistico. Delle décolleté a punta in pelle effetto coccodrillo, abbinate, completavano un look total look in linea con lo stesso stile.

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Ashi Studio, la casa che spinge i confini

Questo abito è firmato Ashi Studio, un marchio parigino fondato da Mohammed Ashi, il primo stilista del Golfo a entrare a far parte della Fédération de la Haute Couture come membro ospite nel 2023. Una maison nota per le sue creazioni di haute couture sperimentali, a metà tra scultura e abbigliamento, e chiaramente in perfetta armonia con l'universo visivo di Anok Yai.

Un doppio look per una serata in due parti

La serata di Anok Yai si è articolata in due fasi stilistiche distinte: al suo arrivo, indossava un abito a fascia color indaco di Hervé Léger sovrapposto a una gonna nera, unendo struttura e fluidità. È stato per la cena che ha sostituito questo look iniziale con un abito in pelle di coccodrillo di Ashi Studio, trasformando il suo ingresso in un vero e proprio momento di moda.

La stampa e i social media sono unanimi.

Nel giro di poche ore, le immagini hanno fatto il giro del mondo, scatenando dibattiti su moda, arte e social media. La rivista Time, che l'ha inserita tra le 100 persone più influenti del 2026, ha sottolineato la sua "discreta e sorprendente sicurezza" e la sua capacità di "valorizzare ciò che indossa", un'erede del patrimonio della supermodella britannico-giamaicana Naomi Campbell e della modella e attrice sud-sudanese Alek Wek per una nuova generazione. Per Runway Magazine, questo look non solo definisce una tendenza, ma "anticipa il futuro della moda sul red carpet".

Un abito in pelle di coccodrillo, una silhouette scolpita, una presenza che non ha bisogno di artifici: Anok Yai ha trasformato un gala in un momento di pura moda. Impossibile da dimenticare, come promesso.