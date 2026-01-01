Trasforma il gioco di un bambino in un abito di alta moda, ed è sbalorditivo.

È un gioco che regna sovrano sul prato alle feste di compleanno dei bambini e che si svolge a ogni merenda in giardino. Questo tunnel multicolore, in cui tutti abbiamo gattonato e ansimato, ha lasciato la sabbiera per impreziosire la silhouette di una fashionista piena di immaginazione. L'ha trasformato in un abito su misura e, contro ogni previsione, la sua creazione cattura perfettamente lo spirito della Settimana della Moda: eccentrico, elegante e stravagante.

Quando un semplice gioco per bambini diventa un capo glamour

Angelica Hicks è una vera esperta di moda fai da te. La content creator, che ama ricreare i look delle celebrità con pochissimi ingredienti, trae ispirazione da oggetti di uso quotidiano per creare i suoi outfit. Prende questa disciplina sartoriale con leggerezza, con il suo inconfondibile umorismo. Prende in giro con delicatezza i rigidi codici del mondo della moda , trasformando qualcosa di economico in qualcosa di chic. Una ghirlanda d'argento trovata in scatole natalizie, palloncini, un sacco della spazzatura o persino tortiere di carta: tutto ciò che la circonda diventa fonte di ispirazione.

Il suo ultimo colpo di genio? Trasformare un iconico giocattolo dell'infanzia in un abito opulento e architettonico. Questo giocattolo ha ispirato innumerevoli storie d'infanzia, a volte assumendo la forma di un passaggio magico, a volte di un percorso di agilità. È il tunnel di tela multicolore: quell'accessorio pieghevole e malleabile in cui i bambini un tempo gattonavano. Fonte di ansia per alcuni, immagine piacevole per altri, per Angelica è soprattutto il fulcro di una creazione estetica, il cuore pulsante di un abito tanto lunare quanto abbagliante.

Dalla scatola dei giocattoli al camerino, il passo è breve. Questa content creator e stilista improvvisata, che prende in giro la moda e caricatura splendidamente le scene delle passerelle, abbraccia appieno il ridicolo. Con questo gioco basato sul cerchio, è riuscita a creare un abito degno della passerella: scultoreo, sobrio e unico. E lo ha fatto con il minimo indispensabile: qualche ritaglio di tessuto nero, un colpo di forbici, e la sua idea ha preso vita.

L'arte di vedere il potenziale della moda in ogni oggetto

Con l'ironia come principio guida, Angelica ha accumulato oltre 923.000 follower su Instagram. Mentre le grandi case di moda avvolgono le loro modelle in tessuti preziosi, questa innovativa content creator utilizza ingredienti di base meno convenzionali e più stravaganti. Questo tunnel trasformato in un abito a cinque stelle è solo un assaggio della sua creatività. Dalla carta igienica per imitare il tessuto drappeggiato dell'abito in stile antico di Jennifer Lawrence, a una tenda per replicare l'effetto tulle del capo Balenciaga di Carey Mulligan, questa giovane donna ha un talento per le soluzioni creative.

Corteccia d'albero trasformata in bustier, involucro di cioccolato trasformato in girocollo, zanzariera fluttuante trasformata in un abito lungo. Angelica è l'incarnazione stessa della parola "originalità". Ne è la migliore ambasciatrice. Questo Mr. Bean dello stile, sotto il suo atteggiamento giocoso, nasconde un vero talento. Alcuni addirittura commentano i suoi look riciclati: "Sono meglio degli originali".

Una creatrice di contenuti rinomata per la sua inventiva

Mentre la moda spesso si prende sul serio, anche nella sua assurdità più palese, e ostenta una libertà controllata, questa creatrice di contenuti è paladina dell'abbandono totale e del bricolage estetico. Satirizza i capi di alta moda e reinterpreta i momenti salienti della moda con il suo occhio intelligente. Dimostra che è possibile ricreare un look da quattro cifre con involucri di Ferrero Rocher, centrini della nonna, copripiumini e ritagli di Babibel.

Anche se gli outfit che parodia sono piuttosto poco pratici, è il messaggio di fondo che conta di più. Lo stile non si misura dal valore monetario di un abito, ma dalla ricerca e dall'impegno che ci sono dietro. E Angelica offre la sua personale interpretazione della moda: divertente, disinibita, rudimentale e piacevole.

La lezione da imparare? Se non hai il budget per acquistare articoli di lusso, sii intraprendente. Trova ispirazione non nelle riviste di moda, ma nella cameretta del tuo nipotino di cinque anni.