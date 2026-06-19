Il creatore di contenuti di moda etiope Kalu Putic sta conquistando gli utenti di internet con il suo stile unico.

Una ragazza etiope sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. A soli 15 anni, Kalu Putic trasforma i rifiuti in capi di alta moda, come dimostrano i suoi video virali che hanno conquistato milioni di utenti internet.

Un fenomeno originario dell'Etiopia

Il nome Kalu Putic, a volte scritto Kalu Putik, è esploso sui social media negli ultimi mesi. Questo stilista, originario della città di Mekelle nella regione del Tigray in Etiopia, sta ora attirando l'attenzione delle principali testate di moda internazionali. Conosciuto con il suo account @kaluputics, questo appassionato di moda ha trasformato piattaforme come Instagram e TikTok nelle sue passerelle personali. Il suo vero nome è Kaleb, a volte scritto Kaleab, e ha solo 15 anni. La sua giovane età non diminuisce in alcun modo la maturità del suo stile visivo, che è già stato paragonato a quello dei più grandi nomi delle riviste di moda.

Trasformare i rifiuti in alta moda

Lo stile distintivo di Kalu Putic si basa su un'idea semplice: trasformare materiali destinati alla spazzatura in pezzi degni di una passerella. Utilizza scarti di gomma, vecchi tessuti, cartone e fogli di plastica per creare capi di moda sorprendenti che sfidano le norme del design tradizionale. Vecchie scarpe, rottami metallici, fogli di alluminio, fili o ritagli di stoffa: tutto diventa materia prima per la creazione. Questo approccio di upcycling mette in discussione il nostro rapporto con il consumo, lo spreco e la moda usa e getta.

Uno stilista autodidatta, senza studio né scuola di moda.

Ciò che colpisce particolarmente di Kalu Putic è che è completamente autodidatta. Il giovane stilista lavora senza tessuti costosi, attrezzature da cucito moderne o una formazione accademica. Nessuno studio, nessun team di stilisti, nessuna produzione professionale: gira i suoi video davanti a un semplice muro nella città di Mekelle, dove sono appese vecchie scarpe, tessuti strappati e borse impolverate. Questa semplicità, lungi dal sminuire il suo lavoro, ne costituisce anzi la forza, un mondo a parte rispetto ai contenuti ultra-perfezionati a cui siamo abituati online.

Video virali con milioni di visualizzazioni

La portata del fenomeno è sbalorditiva. Secondo i media internazionali, il giovane etiope ha pubblicato il suo primo video il 29 marzo e il numero dei suoi follower su Instagram sarebbe aumentato di due milioni in un solo giorno, superando i sei milioni in due mesi. Il suo primo post ha già raggiunto oltre 84 milioni di visualizzazioni e 5,4 milioni di "mi piace", mentre la maggior parte dei suoi contenuti successivi ha totalizzato decine di milioni di visualizzazioni. Un'ascesa fulminea verso la viralità.

Una messa in scena che è diventata il suo marchio di fabbrica.

Al di là dei materiali utilizzati, è l'estetica dei suoi video a creare dipendenza. Le sue sequenze iniziano generalmente con quello che sembra un mucchio di materiali disparati e un adolescente in equilibrio su una tavola di legno. Poi, quasi all'improvviso, avviene la trasformazione. In pochi secondi, l'apparente caos si trasforma in un look architettonico, in una silhouette cosiddetta "drammatica", in una mini-sfilata improvvisata per strada. Questo elemento di sorpresa, unito alla sicurezza che trasmette davanti alla telecamera, trasforma ogni video in un mini-evento. È una formula che funziona ancora meglio perché rompe con le convenzioni abituali dei contenuti di moda.

Celebrità affascinate dal suo lavoro

Il lavoro di Kalu Putic si estende ormai ben oltre la sua cerchia ristretta di seguaci. Diverse celebrità, tra cui la cantante SZA, hanno pubblicamente elogiato le sue creazioni realizzate con tessuti riciclati e materiali di uso quotidiano. Anche i marchi di moda internazionali stanno iniziando a notare il suo talento, in un settore sempre più attento ai creatori emergenti dai social media. Questo riconoscimento potrebbe in definitiva aprirgli le porte di una carriera internazionale.

Un simbolo della creatività etiope

Al di là del fenomeno individuale, l'ascesa di Kalu Putic ha una dimensione più ampia. Per gli osservatori, il suo successo va ben oltre la semplice celebrità online: posiziona saldamente l'Etiopia come focolaio di talento grezzo, resilienza e innovazione moderna. In un momento in cui la moda globale cerca di reinventarsi e di includere più voci provenienti dal Sud del mondo, la sua ascesa appare come un segnale potente. I giovani africani, armati solo di uno smartphone, stanno dimostrando di poter imporre i propri codici estetici senza passare attraverso i canali tradizionali del settore.

Un approccio profondamente sostenibile

Infine, il lavoro di Kalu Putic risuona in modo particolarmente forte con le problematiche contemporanee. In un'industria della moda regolarmente criticata per il suo impatto ambientale, il lavoro di questo giovane designer dimostra che un'altra strada è possibile. Riutilizzando ciò che altrimenti finirebbe in discarica, ci ricorda che la creatività può essere radicata in una logica di semplicità e riutilizzo.

Con le sue spettacolari creazioni realizzate con materiali di scarto, Kalu Putic incarna una nuova generazione di designer, capaci di sconvolgere le norme consolidate partendo da un marciapiede di Mekelle. A soli 15 anni, l'etiope ci ricorda che la moda non è sempre questione di risorse, ma di immaginazione, e che le passerelle più suggestive a volte non si tengono né a Parigi né a Milano, ma su una semplice tavola di legno, davanti a un telefono e a milioni di occhi.