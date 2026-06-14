Infradito, non chic? Questo semplice trucco dimostra il contrario.

Durante la stagione estiva, le infradito diventano un'estensione dei nostri piedi. Questo paio, tenuto insieme quasi esclusivamente da una sola suola e inequivocabile, incarna l'estate in tutto il suo splendore. Talvolta accusate di essere troppo casual o semplicistiche per la città, possono tuttavia essere indossate ben oltre la calda spiaggia. Come? Aggiungendo qualche tocco creativo al cinturino a forma di Y.

Dai un tocco di eleganza alle tue infradito con piccoli elastici per capelli.

In origine, le infradito erano state progettate principalmente per praticità e comfort. Potevano essere facilmente sfilate per tuffarsi in acqua e sentire la brezza sui piedi. Ma le infradito, che non erano state concepite per arricchire gli outfit del tempo libero, sono diventate rapidamente un accessorio di moda ambito dalle fashioniste più seguite online.

Non si tratta più delle infradito anonime e goffe che indossavamo solo in piscina o in spiaggia. Un tempo associate a camicie hawaiane e bermuda, queste calzature minimaliste che avvolgono le dita dei piedi stanno tornando di moda. Adornate con decorazioni dorate, ciondoli a forma di conchiglia, cinturini intrecciati o con un tacco di pochi centimetri , le infradito non sono più solo un'immagine da cartolina o un elemento essenziale del bagaglio del vacanziere. Stanno conquistando le strade, avventurandosi fuori dai sentieri battuti. Tuttavia, non tutti gli stili si prestano a una dichiarazione di stile così audace.

Per fortuna, possiamo rinnovare completamente il design delle nostre vecchie e imbarazzanti infradito con un accessorio inaspettato: gli elastici per capelli. E non elastici qualsiasi. Proprio quelli del reparto bambini che le nostre mamme usavano per farci quelle acconciature a palma. Il procedimento è semplice e anche i principianti del fai da te possono impararlo. Come dimostra @gabymendesensina nel suo tutorial, fissate gli elastici per capelli del colore che preferite intorno al cinturino (preferibilmente rigido), quindi unite le due estremità da destra a sinistra. Per fissare il tutto, estraete il cinturino dal foro, infilateci l'elastico e rimettetelo al suo posto.

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Personalizzare le proprie infradito in stile fai-da-te: una tendenza moda virale

Sui social media, molte donne si stanno improvvisando progetti creativi attorno alle loro infradito, che trovano troppo semplici. Le personalizzano con ogni sorta di accessorio per dare loro più carattere e sfoggiarle in un contesto più ampio rispetto al semplice negozio di gelati.

I creatori di contenuti hanno ognuno il proprio metodo in quest'arte della personalizzazione. Alcuni avvolgono rocchetti di filo attorno al cinturino e poi aggiungono ciondoli scintillanti, mentre altri riutilizzano fermagli per capelli trasformandoli in gioielli. I più ingegnosi creano repliche dei modelli più trendy della stagione usando pezzi di fiori artificiali, mentre i più romantici legano nastri tra le dita dei piedi per un look raffinato. Ma a giudicare dai video più virali, il segreto è accumulare ciondoli. Questi piccoli gioielli da tasca trasformano un paio di infradito in un vero e proprio accessorio di tendenza.

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Indossare le infradito in città: una tendenza che sta prendendo piede.

Un tempo relegate all'abbigliamento da vacanza, le infradito stanno ora trovando spazio anche nei look urbani, a patto che vengano indossate con il giusto equilibrio. Abbinate a pantaloni ampi, una gonna lunga, un abito leggero o jeans a gamba larga, possono aggiungere quel tocco di disinvoltura e stile che valorizza la silhouette estiva. L'idea non è di indossarle con qualsiasi cosa, ma di integrarle come elemento di stile ben preciso.

Personalizzare le infradito è un ottimo modo per dare un tocco di originalità al loro look classico. Aggiungendo perline, nastri, elastici colorati o ciondoli, diventano più personali, quasi uniche. È un modo semplice per dare nuova vita a un vecchio paio dimenticato in fondo all'armadio, senza cedere all'impulso dell'acquisto. E forse è proprio questo il senso di questa tendenza: dare stile a un oggetto comune con il minimo sforzo.

In definitiva, le infradito dimostrano di non aver bisogno di essere sofisticate per essere desiderabili. Un piccolo accessorio, un pizzico di fantasia e pochi minuti sono tutto ciò che serve per dare loro una seconda vita. Unendo spirito fai-da-te, un tocco di riciclo creativo e il desiderio di personalizzazione, questo trucco trasforma la scarpa estiva più semplice in una vera e propria dichiarazione di stile.