Vous ignorez cette astuce simple pour transformer votre t-shirt !

Mode femme
Émilie Laurent
porter t-shirt en hiver
@darjabarannik/Instagram

Le t-shirt fait partie de ces basiques mode qu’il faut avoir dans son dressing. Sauf que voilà, sans mise en forme, il peut vite devenir ennuyant. Cette année, pas question de le rentrer simplement dans un jean ou de corriger sa simplicité avec quelques bijoux branchés. Pour que le t-shirt devienne le centre de vos tenues, voici la bonne façon de le porter. Ce sont les mannequins des podiums qui nous enseignent cet exercice de style.

Le t-shirt en mode layering, le geste qui change tout

Vous avez forcément des t-shirts en pagaille dans votre garde-robe : ceux qui revêtent une valeur sentimentale, ceux qui visent la sobriété, ceux qui contiennent des inscriptions militantes. Même si le t-shirt se porte avec tout et s’adapte à n’importe quel style, vous ne savez jamais comment le scénariser dans vos looks. Le t-shirt est un peu une pièce délicate : il a un potentiel infini mais il lui faut ce “petit truc en plus” pour exister sur votre silhouette et magnifier votre tenue.

Les it-girls croisées sur les catwalks, elles, ne manquent pas de créativité et parviennent à twister les pièces mode les plus basiques du vestiaire. Après avoir porté le t-shirt, en long, en large et en travers, elles parviennent encore à le recycler dans leurs looks. Véritables laborantines du style, elles se plaisent à faire des expériences avec nos bouts de tissu préférés. Et comme toujours, chaque geste mode, même le plus improbable, devient un crédo.

Alors quel est le mot d’ordre cette année ? Multiplier les t-shirts sur son dos. Plutôt bienvenue en hiver, quand le corps ne parvient plus à se contenter d’une seule couche de vêtements. Lors des dernières Fashion Week, les mannequins superposaient volontiers la matière et vantaient les mérites du layering. Le t-shirt n’est plus seulement voué à habiller le corps, il a aussi l’ambition de perfectionner l’allure. Les coupes se conjuguent, les styles se font face et les coutures se tutoient, créant un relief rafraîchissant. Cette esthétique “Y2K” vous est certainement familière si vous avez grandi à l’ère des scoubidous, des baladeurs MP3 et des Pussycat Dolls.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Darja Barannik (@darjabarannik)

Les fondements du layering pour ne pas se louper

Sur le catwalk, les looks ont beau être totalement abstraits voire parfois incompréhensibles, ils font toujours leur effet et attirent les compliments. Mais quand vous tentez de copier ces tenues devant votre miroir, vous avez juste l’air d’une enfant de cinq ans qui s’est habillée toute seule. C’est comme si vous vous aviez pris des pièces au hasard dans votre penderie et assembler le tout à l’aveugle. Or, ce n’est pas l’impression que vous voulez donner sur le bitume.

Pour exécuter le layering intelligemment, le secret réside avant tout dans le jeu des couches. Un t-shirt blanc sous un noir, une manche colorée qui dépasse, un col contrastant qui attire l’œil… Chaque détail compte, et c’est précisément ce qui rend cette astuce si addictive : elle offre une infinité de combinaisons sans effort. Pendant la saison fraîche, vous pouvez par exemple porter un t-shirt à manche longue immaculé en guise de base et ajouter un t-shirt à manche courte plus fantaisie par-dessus.

Vous pouvez aussi miser sur les pulls t-shirts, qui font de meilleurs boucliers contre le froid et qui confèrent une certaine élégance à cet ensemble décontracté. Note à vous-même : éviter le surplus d’informations visuelles au risque de gâcher le résultat final. Et respectez cette fameuse règle des trois couleurs. Le but n’est pas de ressembler à Bozo le Clown mais de donner l’illusion que vous maîtrisez le langage mode actuel.

Porter le t-shirt en hiver ? Voici comment procéder

Alors que les températures sont en chute libre, vous avez peut-être rangé vos t-shirts dans un carton floqué “habit d’été”. Mais pas question de les laisser de côté, ils peuvent encore vous être utiles en hiver, y compris sous des paysages enneigés. Même si le t-shirt semble assez peu compatible avec les petits degré de la saison, grâce au layering, il reste fidèle à votre silhouette.

Au-delà de la méthode du “t-shirt sur t-shirt”, vous pouvez aussi porter un pull col roulé en-dessous ou laisser dépasser un t-shirt volontairement trop large sous un hoodie à la manière de Billie Eilish. Les fashion-addicts aperçues dans la rue, elles, enfilent un pull à col V par-dessus pour créer un joli jeu de textures ou alors elles boutonnent un gilet en veillant à garder leur t-shirt bien visible.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Patricia | Peexo (@peexo)

Le t-shirt, pièce caméléon du dressing, révèle toute l’étendue de votre talent. Voyez-le comme une toile que vous devez remplir et combler, non pas comme un vêtement de “dépannage” quand vous devez faire vite.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité des sexes, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
Confort et maintien : les collants grande taille comme alliés du quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Confort et maintien : les collants grande taille comme alliés du quotidien

Trouver des collants qui allient confort, style et maintien quand on fait une taille 44 ou plus n’a...

Voyage, boulot, week-end : les sacs à dos qui font rimer confort et tendance

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le sac à dos. Ce n’est plus juste un truc...

Elle crée une jupe avec les cravates de son père décédé et émeut Internet

Sur TikTok, une vidéo partagée par une jeune femme Espagnole (@Veronicafb1) a profondément touché les internautes. À l’occasion...

Ce bas intime avec des poils signé Kim Kardashian fait réagir

La personnalité médiatique et femme d'affaires américaine Kim Kardashian pousse les limites de la mode avec Skims, sa...

Les pièces incontournables pour une garde-robe ultra-branchée

Dans un monde où les tendances changent plus vite qu’un swipe sur TikTok, construire une garde-robe qui claque...

« Elle est sublime » : le style inattendu de cette Japonaise fait sensation

Sur TikTok, l’utilisateur @hamaryuuu a dernièrement créé l’événement en abordant une femme dans la rue et en lui...