Una borsa ispirata a un carrello della spesa: la scommessa fashion di questo brand è intrigante

Mentre il mondo della moda è tutto un tripudio di stravaganza e fantasia esagerata, Lidl si lancia sulle passerelle con le creazioni di pelletteria più stravaganti. Per la London Fashion Week, la catena di supermercati discount ha presentato una borsa insolita, che riproduce le caratteristiche fisiche del suo iconico carrello della spesa.

Una borsa che sta già suscitando un certo scalpore.

Dopo le borse per baguette decorate con l'immagine della stella della pasticceria e le borse a rete progettate per contenere più della semplice frutta, ora arriva la borsa per la spesa. È l'ultima impresa creativa di Lidl. Durante la London Fashion Week , evento noto per i suoi design stravaganti, il marchio ha presentato la sua ultima creazione stilistica, trasformando un accessorio metallico universale in un capo di haute couture.

Per realizzare questo audace progetto, ha collaborato con il designer Nik Bentel, che ha già dato prova della sua sconfinata immaginazione nel mondo della moda, creando una borsa che ricorda un mixer e applicando sacchetti per la pasta alle spalle delle top model. Inoltre, questa non è la prima volta che il marchio e l'artista collaborano. Insieme, hanno innovato con una "borsa per croissant" trompe-l'œil, che dava l'illusione di portare un dolce a tracolla. Il tutto è arrivato in una "finta confezione" con il logo blu Lidl.

Questa volta, il carrello della spesa lascia il palmo della mano e si mette a tracolla. Questa borsa, chiamata "Trolley Bag", reinterpreta con ironia l'estetica di quei goffi carrelli della spesa, offrendo una versione "compatta". Questo carrello, che ci infiliamo tra i corridoi e riempiamo di spesa, ha spazio solo per un telefono e pochi prodotti di bellezza essenziali. La catena che collega i carrelli diventa una cinghia, mentre il manico, stampato con i colori del negozio, funge da maniglia per il trasporto. Il dettaglio che fa la differenza? Il ciondolo, che ricorda un ciondolo. È sia una gentile presa in giro del mondo della moda che un eccentrico omaggio a un accessorio di culto.

Quando il mondo del supermercato incontra la moda

A prima vista, questa borsa a forma di carrello della spesa Lidl sembra piuttosto banale, persino ridicola. È un'abile satira della moda attuale, che ha fatto dell'assurdo il suo linguaggio e si crogiola in uno stile politicamente scorretto. Eppure, questa borsa, per quanto stravagante, risuona con le tendenze massimaliste. Frutta e verdura provenienti dalle bancarelle del mercato prendono posto sulle cuciture dei vestiti, aggiungendo un tocco di vivacità ai guardaroba, mentre le fashioniste immortalano il loro outfit del giorno tra due scatole di cereali.

Il look "appena uscito dal negozio" è sorprendentemente di tendenza. Il popolare hashtag "grocery girl aesthetic" ne è la prova. E ora, le it-girl fanno scorta di vestiti mentre fanno la spesa. Inoltre, il logo Lidl non è più un simbolo di uno stile di vita sobrio, ma un emblema di stile. È una firma indossata con lo stesso orgoglio di un marchio di lusso.

Lidl, il nuovo nome in codice per le persone trendy

Dalle tute tricolori ai maglioni natalizi dai colori vivaci, fino alle borse con il logo Lidl, ogni volta che viene lanciato un nuovo articolo Lidl, diventa immediatamente un classico di culto o un pezzo da collezione. Questi capi alla moda completano senza sforzo anche i look più sofisticati e si indossano come creazioni di alta moda.

Questo è il denominatore comune per gli stilisti autoproclamati e gli amanti del buon gusto. Il vero segreto di questa tendenza? L'effetto "insider". Su Instagram e TikTok, gli influencer lifestyle trasformano ogni capo Lidl in un must-have. In breve, vestire Lidl non significa più ammettere di avere un budget limitato, ma sfoggiare uno stile intelligente, urbano e anticonformista.

Con questa borsa per la spesa sorprendentemente originale, Lidl conferma il suo status di marchio "cool". Riuscirà a uscire dal suo rifugio in plexiglass e a insediarsi nei nostri armadi? La domanda rimane aperta.