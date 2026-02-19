Search here...

Una borsa ispirata a un carrello della spesa: la scommessa fashion di questo brand è intrigante

tendenze della moda
Émilie Laurent
sac caddie lidl
@lidlgb/Instagram

Mentre il mondo della moda è tutto un tripudio di stravaganza e fantasia esagerata, Lidl si lancia sulle passerelle con le creazioni di pelletteria più stravaganti. Per la London Fashion Week, la catena di supermercati discount ha presentato una borsa insolita, che riproduce le caratteristiche fisiche del suo iconico carrello della spesa.

Una borsa che sta già suscitando un certo scalpore.

Dopo le borse per baguette decorate con l'immagine della stella della pasticceria e le borse a rete progettate per contenere più della semplice frutta, ora arriva la borsa per la spesa. È l'ultima impresa creativa di Lidl. Durante la London Fashion Week , evento noto per i suoi design stravaganti, il marchio ha presentato la sua ultima creazione stilistica, trasformando un accessorio metallico universale in un capo di haute couture.

Per realizzare questo audace progetto, ha collaborato con il designer Nik Bentel, che ha già dato prova della sua sconfinata immaginazione nel mondo della moda, creando una borsa che ricorda un mixer e applicando sacchetti per la pasta alle spalle delle top model. Inoltre, questa non è la prima volta che il marchio e l'artista collaborano. Insieme, hanno innovato con una "borsa per croissant" trompe-l'œil, che dava l'illusione di portare un dolce a tracolla. Il tutto è arrivato in una "finta confezione" con il logo blu Lidl.

Questa volta, il carrello della spesa lascia il palmo della mano e si mette a tracolla. Questa borsa, chiamata "Trolley Bag", reinterpreta con ironia l'estetica di quei goffi carrelli della spesa, offrendo una versione "compatta". Questo carrello, che ci infiliamo tra i corridoi e riempiamo di spesa, ha spazio solo per un telefono e pochi prodotti di bellezza essenziali. La catena che collega i carrelli diventa una cinghia, mentre il manico, stampato con i colori del negozio, funge da maniglia per il trasporto. Il dettaglio che fa la differenza? Il ciondolo, che ricorda un ciondolo. È sia una gentile presa in giro del mondo della moda che un eccentrico omaggio a un accessorio di culto.

Quando il mondo del supermercato incontra la moda

A prima vista, questa borsa a forma di carrello della spesa Lidl sembra piuttosto banale, persino ridicola. È un'abile satira della moda attuale, che ha fatto dell'assurdo il suo linguaggio e si crogiola in uno stile politicamente scorretto. Eppure, questa borsa, per quanto stravagante, risuona con le tendenze massimaliste. Frutta e verdura provenienti dalle bancarelle del mercato prendono posto sulle cuciture dei vestiti, aggiungendo un tocco di vivacità ai guardaroba, mentre le fashioniste immortalano il loro outfit del giorno tra due scatole di cereali.

Il look "appena uscito dal negozio" è sorprendentemente di tendenza. Il popolare hashtag "grocery girl aesthetic" ne è la prova. E ora, le it-girl fanno scorta di vestiti mentre fanno la spesa. Inoltre, il logo Lidl non è più un simbolo di uno stile di vita sobrio, ma un emblema di stile. È una firma indossata con lo stesso orgoglio di un marchio di lusso.

Lidl, il nuovo nome in codice per le persone trendy

Dalle tute tricolori ai maglioni natalizi dai colori vivaci, fino alle borse con il logo Lidl, ogni volta che viene lanciato un nuovo articolo Lidl, diventa immediatamente un classico di culto o un pezzo da collezione. Questi capi alla moda completano senza sforzo anche i look più sofisticati e si indossano come creazioni di alta moda.

Questo è il denominatore comune per gli stilisti autoproclamati e gli amanti del buon gusto. Il vero segreto di questa tendenza? L'effetto "insider". Su Instagram e TikTok, gli influencer lifestyle trasformano ogni capo Lidl in un must-have. In breve, vestire Lidl non significa più ammettere di avere un budget limitato, ma sfoggiare uno stile intelligente, urbano e anticonformista.

Con questa borsa per la spesa sorprendentemente originale, Lidl conferma il suo status di marchio "cool". Riuscirà a uscire dal suo rifugio in plexiglass e a insediarsi nei nostri armadi? La domanda rimane aperta.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Article précédent
Vêtements de ski pour femme : comment superposer sans surchauffer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Il grembiule come capo d'abbigliamento: una tendenza che solleva interrogativi

A lungo relegato alla cucina o ai laboratori, il grembiule sta ora facendo il suo ingresso sulle passerelle...

Perché alcuni abiti considerati "brutti" diventano desiderabili

Oggi, gli outfit visti per strada si fondono perfettamente con le eccentriche creazioni tessili delle principali sfilate. La...

La redingote sta tornando di moda grazie alla serie "Bridgerton"?

A lungo confinato ai romanzi d'epoca e ai poemi epici storici, il cappotto a finanziera sembrava appartenere al...

Il trucco fashion per aggiungere stile a una camicia "semplice"

La camicia è un capo essenziale del guardaroba, ma può facilmente annoiare. Per trascendere la sua banalità e...

Questa giacca sportiva retrò si sta affermando come un'ottima alternativa al blazer questa primavera.

Il blazer, quella giacca impeccabile e disinvoltamente chic, ha fatto il suo tempo. Ora, le fashioniste preferiscono versioni...

Roller sneakers: un ritorno inaspettato tra gli adulti

Pensavi di aver dimenticato quelle scarpe a rotelle nei corridoi della scuola? Sorpresa: sono tornate. Quest'anno, il 2026,...

© 2025 The Body Optimist