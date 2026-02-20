"Cime tempestose": come questo film ispira il nostro guardaroba

La trama di "Cime Tempestose", portata sullo schermo dall'incredibile Margot Robbie e dal suo carismatico co-protagonista Jacob Elordi, è ambientata nelle brughiere dello Yorkshire durante il XIX secolo. Nell'adattamento cinematografico, l'attrice abbandona il rosa confetto di Barbie per i mantelli di lana e gli imponenti abiti dell'enigmatica Catherine Earnshaw. E questo stile drammatico risuona con i nostri guardaroba moderni. Non si tratta di passeggiare in abiti d'epoca; è tutta una questione di equilibrio.

L'affascinante dress code di Cime Tempestose

Il film "Cime Tempestose", già acclamato come la commedia romantica dell'anno, attinge all'immaginario letterario della grande Emily Brontë e trasporta il pubblico in un paesaggio selvaggio e ventoso, dominato da cieli grigi. I costumi, come quelli dei protagonisti, sono drammatici, opulenti e irriverenti. In breve, hanno carattere. Lo stile dominante? Gotico-romantico, un sapiente mix di maniche a sbuffo e tonalità scure, camicette trasparenti e sottovesti in pelle.

Inoltre, se da un lato questi tessuti possono aver infiammato i puristi della letteratura inglese, che hanno sottolineato l'eccesso di libertà del dress code vittoriano, dall'altro hanno certamente fatto battere forte il cuore delle fashioniste. Rosso scandaloso, corsetti decorati indossati in stile rustico, camicette fluide, abbondanti volant e drappeggi lusinghieri. L'estetica neo-vittoriana di "Cime tempestose" balza dalla narrativa per adornare le nostre silhouette. Solo che, a meno che non si abbia un ballo in maschera o una festa in maschera all'orizzonte, è difficile adottare gli abiti voluminosi della focosa Catherine Earnshaw nell'era di jeans e sneakers.

Tuttavia, è anche possibile incarnare questo carattere ribelle senza dare l'impressione di essersi svegliati nell'epoca sbagliata. Basta scegliere i capi singolarmente, mescolare gli stili e giocare con i dettagli. Ed ecco fatto: un look distintivo degno delle pagine di Brontë, un look che cattura subito l'attenzione.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Julie Lamrani, che vive a Parigi e ha creato il marchio LMR 🪡 (@julie.lamrani)

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Lototska • content creator Cracovia / Europa (@lototskayalera)

Copiare lo stile di un film senza renderlo datato è una vera e propria arte.

Non preoccupatevi, Margot Robbie non è l'unica a poter sfoggiare mantelle di velluto rosso, gioielli rococò, abiti XXL e organza. Anche se tutto sembra adattarsi alla studentessa modello di Hollywood, possiamo prendere i suoi elementi essenziali di stile sul set e inserirli in un contesto diverso.

Tuttavia, ci vuole un po' di esperienza per cimentarsi in questo stile affascinante e retrò. Vestirsi come Cathy è un rischio e a volte può sembrare datato. Fortunatamente, nell'adattamento di Emerald Fennell, dove ha aggiunto il suo tocco personale agli abiti di scena, abbiamo già una buona base.

L'idea è quella di trarre ispirazione dal guardaroba di Cathy per impreziosire un outfit o aggiungere un tocco di stile, non di copiare alla lettera il suo look. Così, il pizzo viene utilizzato con parsimonia alle estremità delle maniche o sull'orlo di un top. L'organza si presta a giochi di trasparenza e diventa il tessuto principale per le nostre camicette. Le gonne in crinolina, invece, trovano varianti più contemporanee e occupano meno spazio sulle gambe. La camicetta immacolata dal fascino barocco si abbina a jeans svasati o gonne in pelle.

Infine, interrompiamo l'approccio "poetico" con scarpe più "rock", come stivaletti a punta quadrata o sneaker urbane. Per far sì che il look vintage funzioni, abbiamo bisogno di contrasto.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Lototska • content creator Cracovia / Europa (@lototskayalera)

Ecco i capi di abbigliamento indispensabili per un look in stile Brontë.

Per lasciare che il personaggio di Cathy influenzi il nostro stile e prenda il sopravvento sul nostro guardaroba, tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono dei buoni capi basic. Il nostro armadio può facilmente trasformarsi in una macchina del tempo. Per creare outfit che ti facciano sentire un'eroina d'epoca, ecco i migliori consigli di stile tratti da "Cime Tempestose":

Abiti in cotone. Oltre ad essere incredibilmente comodi, questi capi in cotone evocano lo spirito selvaggio e naturale di Cathy. Sono perfetti con volant o modelli con spalle scoperte.

Gioielli che sembrano provenire da un cimelio di famiglia. Un medaglione dai molteplici riflessi, un anello con un grande diamante, una collana di perle o una spilla d'oro. Il gioiello afferma la sua presenza sulla pelle.

Una blusa con maniche a sbuffo. Questo capo da solo incarna l'intera identità di "Cime Tempestose". Classico e bohémien al tempo stesso, crea un equilibrio tra pura semplicità e spensieratezza. E l'attenzione è rivolta ai dettagli: bordi ricamati, colletti jabot...

Corsetti squisiti. Un tempo oggetto di oppressione, reinventato da Bridgerton e poi da Cime Tempestose, il corsetto è oggi principalmente decorativo. Non è più il tessuto di costrizioni sociali che era un tempo, un mero riflesso del buon gusto. Ricamato, decorato con pizzo o motivi iridescenti, il corsetto è una splendida aggiunta a qualsiasi guardaroba.

Mentre il regista di "Cime Tempestose" ha apportato alcune modifiche ai costumi creati da Brontë, noi possiamo fare lo stesso, aggiungendo il nostro tocco personale. Dopo l'estetica dark di Mercoledì e lo stile Regency di Bridgerton, esploriamo un altro tema del passato.