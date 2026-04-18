Gli occhiali oversize ispirati agli anni 2000 sono tornati di moda.

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Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

Gli occhiali XXL, con le loro montature ampie, le forme decise e l'aspetto fortemente visivo, stanno tornando prepotentemente di moda nel 2026. In contrasto con la discrezione minimalista degli anni precedenti, le silhouette XXL assumono una presenza forte, quasi iconica, sui volti, che ricorda i look delle star degli anni 2000.

Una reinterpretazione degli look degli anni 2000

Le attuali montature XXL catturano perfettamente lo spirito degli anni 2000: dimensioni imponenti, blocchi di colore, sfumature, lenti colorate, persino un effetto "occhio di gatto" o montature in plastica audacemente rotonde. Gli stili che adornavano le copertine delle riviste all'epoca vengono ora rivisitati con materiali più leggeri, sottili tocchi moderni e colori più vari, adattandosi a un'estetica più ampia, ma ancora fortemente influenzata dalla cultura pop.

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Un accessorio davvero appariscente sul viso

La particolarità degli occhiali oversize sta nella loro capacità di definire istantaneamente una nuova porzione del viso, incorniciando gli occhi e talvolta persino valorizzando sopracciglia, zigomi o linea della mascella. Sono quindi apprezzati da chi ha uno stile audace e cerca un accessorio in grado di sostituire il look distintivo del proprio outfit, senza che quest'ultimo debba necessariamente essere stravagante.

Una tendenza alimentata dai social media

I social media amplificano ulteriormente questa tendenza, con look in cui gli occhiali oversize diventano quasi più memorabili degli abiti stessi: sul palco, ai festival o durante i servizi fotografici di moda, la silhouette con gli occhiali grandi è immediatamente riconoscibile e spesso imitata dai fan. I marchi di occhiali offrono ora modelli ispirati a design classici, a volte in edizioni retrò, ma con colori, finiture o dettagli "moderni" che li rendono adatti sia all'uso quotidiano che agli abiti da sera.

Gli occhiali oversize simboleggiano quindi una tendenza all'audacia, dove si sceglie di distinguersi piuttosto che mimetizzarsi tra la folla. Che siano occhiali da sole, lenti correttive o semplicemente un accessorio di stile, la montatura oversize incarna una reazione contro il minimalismo sobrio: più volume, più geometria, più presenza e sempre un richiamo agli anni 2000, ora connesso alla cultura contemporanea.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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