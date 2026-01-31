Un'icona degli anni '90, questo abito tornerà di moda nel 2026

Indossato da Kate Moss, Sofia Coppola e Gwyneth Paltrow, l'abito aderente sta tornando di moda. Minimalista, elegante e incredibilmente moderno, torna a essere uno dei capi essenziali della moda del 2026, con una domanda record sulle piattaforme di second-hand.

Un pezzo cult nato dal minimalismo newyorkese

Negli anni '90, l'abito slim, noto anche come tubino minimalista, incarnava l'eleganza disinvolta. Reso popolare da Calvin Klein, si distingueva per la vestibilità aderente, le spalline sottili, la scollatura quadrata o la schiena scoperta, e le lunghezze midi o corte. La sua estetica si basava su una sensualità morbida, mai ostentata, che valorizzava il corpo senza limitarlo. Oggi, questa silhouette slanciata è tornata ad affascinare, spinta da un ritorno a capi essenziali senza tempo e da una moda più consapevole, sostenibile e desiderabile.

Un ritorno confermato dai numeri

La rinascita dell'abito attillato non si limita alle passerelle. Sulle piattaforme di second-hand, le ricerche stanno esplodendo: un aumento del 306% testimonia una vera e propria mania per questo capo iconico. Questa popolarità riflette un desiderio collettivo di tornare a un abbigliamento versatile, resistente e valorizzante, capace di trascendere stagioni e tendenze senza perdere il suo fascino stilistico.

Calvin Klein rilancia l'icona per il 2026

Per la Primavera/Estate 2026, Calvin Klein riporta l'abito slim al centro della sua collezione. Sotto la direzione del suo nuovo direttore creativo, Veronica Leoni, viene presentato in tonalità purissime: nero profondo, bianco brillante e un delicato color carne. Alcune versioni sono rinnovate con tasche discrete, spacchi laterali o tessuti più tecnici, pur mantenendo il DNA originale: linee pulite, tagli fluidi ed eleganza disinvolta. Questo rilancio conferma che l'abito slim non è solo una tendenza passeggera, ma un caposaldo del guardaroba contemporaneo.

Una versatilità che fa la differenza

L'abito slim attraversa le stagioni e i momenti della vita con una facilità disarmante. In inverno, puoi indossarlo sotto un cappotto lungo, un trench o una giacca in pelliccia sintetica. In estate, puoi indossarlo da solo o sopra una t-shirt per un look più casual. Con le sneakers, diventa urbano e moderno; con i tacchi, si trasforma in un capo da sera; con stivaletti o sandali, si adatta al tuo ritmo. È la base perfetta su cui costruire un'infinità di stili.

Ciò che rende l'abito slim così desiderabile è la sua capacità di valorizzare ogni figura. Abbraccia le curve senza costringerle, accentuandole delicatamente e celebrando il corpo così com'è. Il suo taglio a tubino slancia visivamente la silhouette pur rimanendo comodo e piacevole da indossare. Non è necessario conformarsi a uno schema: è l'abito ad adattarsi a te, non il contrario. Incarna una visione body-positive della moda, dove eleganza fa rima con sicurezza e libertà.

Dalle passerelle alle strade, un successo trasversale

Sulle passerelle, gli stilisti lo reinterpretano con raffinatezza. Chanel lo propone in tweed, mentre The Row e Bottega Veneta lo rivisitano in tessuti pregiati come la seta o il jersey elasticizzato. Per strada, le influencer scandinave e newyorkesi lo stanno già abbracciando: in versione nude con le sneakers, in nero con un blazer oversize, o accessoriato con gioielli audaci. Questa capacità di evolversi senza perdere la sua essenza rende l'abito slim un vero classico senza tempo.

Come adottarlo subito

Per integrare un abito slim-fit nel tuo guardaroba, opta per tessuti in raso, cotone elasticizzato o jersey fluido. Il nero rimane una scelta sicura, ma i toni terrosi come sabbia, cioccolato o beige stanno guadagnando popolarità. Una lunghezza a metà coscia allunga visivamente la gamba, mentre una versione midi struttura elegantemente la silhouette. Una cintura sottile, un cardigan morbido o un blazer di ispirazione maschile sono tutto ciò di cui hai bisogno per trasformarlo in base al tuo umore.

In breve, simbolo dello chic minimalista anni '90, l'abito slim torna nel 2026 più desiderabile che mai. Sensuale senza essere ostentato, semplice senza essere banale, incarna uno stile sicuro, libero e profondamente contemporaneo. Un capo camaleontico che dimostra che lo stile più forte è spesso il più raffinato.