Portare l'ombrello in piena estate: il gesto di ispirazione giapponese che sta conquistando il mondo.

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Émilie Laurent
porter parapluie en été
@stroll_around_tokyo/Instagram

L'ombrello si usa soprattutto quando le previsioni del tempo annunciano acquazzoni improvvisi o quando piove a dirotto. Lo si tira fuori quando il tempo è brutto. Scudo contro le gocce di pioggia, questo accessorio impermeabile ha un'altra funzione in Giappone: protegge anche dai raggi solari. Armato di protezione dai raggi UV, l'ombrello è il nuovo parasole.

L'ombrello, l'accessorio estivo più ambito.

Il ruolo dell'ombrello è evidente già nel suo nome. Questo accessorio, che si apre all'occorrenza per proteggerci dalle intemperie e ci tiene i capelli al loro posto quando il cielo si fa grigio, finisce nelle nostre mani non appena il cielo si fa minaccioso. Più impermeabile del cappuccio di un impermeabile , ci tiene asciutti quando fuori piove a dirotto. Oggi, l'ombrello non è più confinato a una stagione specifica. Non è più limitato alle piogge di marzo o al clima uggioso dell'autunno. Ci ripara la testa anche quando il paese è colpito da ondate di calore e l'atmosfera ricorda quella del deserto.

Molti appassionati di moda preferiscono l'ombrello all'onnipresente berretto da baseball o al classico cappello di paglia . Un tempo criticato per essere ingombrante, per occupare troppo spazio in pubblico o addirittura per rovinare l'armonia degli outfit, l'ombrello è diventato definitivamente un accessorio indispensabile, con il sole o con la pioggia, la neve o con 40°C di sole. Sui social media, l'ombrello è diventato un'estensione del braccio, ma anche un'espressione di stile personale. Non è più solo un oggetto utilitaristico da chiudere appena aperto.

È un accessorio di stile, il segno distintivo delle ragazze cool, quelle che sorseggiano matcha e passeggiano con disinvoltura. Promosso soprattutto dalle donne giapponesi e coreane, l'ombrello è il nuovo sacro Graal della moda. "Possiamo normalizzare l'uso dell'ombrello in estate?", si chiede la content creator @noisetier. "Il sole sta diventando sempre più pericoloso, quindi l'ombrello sta diventando parte integrante del mio outfit", concorda @nysaisalone .

@hazelcherrylin il caldo australiano non è uno scherzo, la crema solare non aiuta ♬ ciò che una volta era. - ☆

Un riflesso di moda e benessere ispirato al Giappone

In Occidente, usare un ombrello d'estate rimane un gesto marginale, riservato ai turisti dalla pelle chiara e dagli occhi a mandorla. Chi si degna di portare un ombrello con il caldo torrido riceve in cambio sguardi interrogativi o di disapprovazione. È quasi considerato un cattivo presagio. Eppure in Giappone è una tradizione consolidata. Gli ombrelli si mescolano tra i grattacieli, formando un vero e proprio balletto.

Lungi dall'essere un semplice oggetto decorativo, l'ombrello ha una connotazione spirituale. Secondo alcune credenze, questo moderno parasole è anche una calamita per gli spiriti e si dice che contenga un'anima. Utilizzato per contrastare la pressione di una pelle impeccabile, l'ombrello fa parte del kit di base per la protezione dai raggi UV, insieme a guanti opachi, visiere e mascherine in tessuto. In Giappone, un paese dove il sole è implacabile con la pelle, la popolazione adotta una doppia protezione e non si accontenta della sola protezione solare. È una questione culturale. E le donne giapponesi scelgono modelli che garantiscono un certo stile. Adornato con fiori di ciliegio, messaggi scritti in kanji, pizzi scultorei o uccelli poetici, l'ombrello diventa un segno distintivo.

Ombrelli progettati per resistere ai raggi UV

Per assicurarti che il tuo ombrello offra una protezione estetica dai raggi UV, non limitarti a comprarne uno qualsiasi in un negozio di souvenir. Un ombrello comune offre una certa protezione, ma non in modo affidabile. Pur creando ombra intorno al corpo, non blocca completamente i raggi del sole.

Sul mercato esistono ormai ombrelli specificamente progettati per bloccare i raggi UV e proteggere il corpo durante le uscite sull'asfalto rovente. Questi ombrelli, che ricordano elegantemente gli ombrelloni, sono studiati per bloccare le radiazioni UV e proteggervi quando le temperature si alzano. Gli ombrelli più efficaci sono generalmente realizzati in tessuto ad alta densità, spesso rivestito con un materiale nero o argentato che riflette parte dei raggi solari. Alcuni riportano persino un'indicazione di protezione UV, come l'abbigliamento protettivo dai raggi UV. Più il tessuto è opaco, più efficace sarà l'ombra che offre.

Oltre a filtrare i raggi UV, questi ombrelli offrono un vantaggio immediato: regalano una piacevole sensazione di frescura. Creando una zona d'ombra mobile intorno al corpo, impediscono al sole di picchiare costantemente sulla testa e rendono gli spostamenti in città un po' più sopportabili. Un dettaglio che può fare la differenza quando si deve attraversare diverse strade nel bel mezzo del pomeriggio o aspettare sotto una fermata dell'autobus senza riparo.

Con l'aumentare della frequenza delle ondate di calore, questo gesto tipico del Giappone potrebbe benissimo superare il ruolo di curiosità culturale e diventare una vera e propria abitudine estiva. Dopotutto, nessuno si stupisce di indossare un cappotto quando le temperature si abbassano. Quindi, perché continuare a meravigliarsi nel vedere qualcuno aprire un ombrello quando il sole stesso diventa una forma di maltempo?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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