Questo stile di occhiali "da nonna" si sta affermando come la montatura di tendenza per l'autunno 2026.

A lungo liquidati come "occhiali da nonna" dai media della moda e dall'immaginario collettivo, questi occhiali sobri stanno tornando di moda. Oggi conquistano con il loro look raffinato e il tocco retrò, senza imporre regole rigide. Dopotutto, il miglior paio di occhiali è quello in cui ci si sente a proprio agio.

Le montature piccole stanno tornando di gran moda.

È impossibile ignorare questa tendenza per il ritorno a scuola del 2026: occhiali con montatura sottile e lenti piccole sono ovunque. Resi popolari sui social media con l'estetica "office siren", traggono ispirazione dall'abbigliamento da ufficio di fine anni '90 e inizio 2000.

Il loro segno distintivo? Una silhouette discreta, spesso rettangolare, a volte leggermente rialzata alle estremità, che conferisce un tocco strutturato all'outfit. Più che un semplice fenomeno virale, sono diventate un elemento imprescindibile delle nuove collezioni.

I dettagli che fanno la differenza

Per catturare questa estetica, alcune caratteristiche ricorrono regolarmente. Le montature prediligono linee sottili, in metallo o acetato leggero, ben lontane dai modelli molto spessi. Le lenti rimangono relativamente compatte, in contrasto con i formati XXL che hanno caratterizzato le stagioni precedenti.

In termini di colore, il nero e la tartaruga rimangono scelte sicure, mentre le finiture oro o argento offrono un look altrettanto elegante. L'obiettivo non è quello di stravolgere completamente il proprio stile, ma di aggiungere un tocco di personalità con un accessorio discreto. A volte basta un nuovo paio di occhiali da vista o da sole per creare un'impressione diversa, pur rimanendo fedeli al proprio stile.

Una tendenza... ma mai un obbligo

Sebbene queste montature stiano tornando prepotentemente di moda, ciò non significa che stiano bene a tutti, né che altri stili stiano scomparendo. Espressioni come "occhiali da nonna" sono, infatti, etichette rese popolari dai media, piuttosto che riflettere la realtà.

In definitiva, la moda è prima di tutto un parco giochi. Che tu preferisca montature piccole e minimaliste, forme oversize, modelli colorati o persino occhiali vintage, non c'è limite di età né regola per indossare ciò che riflette la tua personalità. Le tendenze possono ispirare, ma non dovrebbero mai dettare le tue scelte.