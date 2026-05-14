Con un abito scultoreo, Heidi Klum cattura tutti gli sguardi.

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

Heidi Klum ha calcato il red carpet del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio 2026) per la cerimonia di apertura e la proiezione del film "Electric Venus". La modella e personaggio televisivo tedesco-americana ha scelto un abito scultoreo color pesca cipria, impreziosito da un monumentale ricamo floreale. La sua apparizione è stata senza dubbio uno dei momenti di moda più memorabili della serata.

Una silhouette concepita come opera d'arte di alta moda.

L'abito indossato da Heidi Klum è una creazione di Elie Saab, lo stilista libanese rinomato per i suoi spettacolari capi di haute couture. Il modello si distingue per un corpetto strutturato e una silhouette aderente che enfatizza le linee verticali della figura. L'abito scende poi in una colonna fluida fino a terra, conferendo all'insieme un aspetto scultoreo ed elegante.

Il dettaglio distintivo del capo? Un grande fiore applicato sul davanti, nelle tonalità pesca e rosa cipria. Sul retro, un drappeggio fluido scende dalla cintura, creando un effetto di movimento. Una scelta di design audace e romantica.

Una cerimonia di apertura all'insegna della raffinatezza.

La presenza di Heidi Klum ha fatto parte di una cerimonia di apertura particolarmente scintillante. Insieme a personalità del calibro dell'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore – membro della giuria del 2026 – dell'attrice e produttrice americana Jane Fonda e dell'attrice britannica Dame Joan Collins, Heidi Klum è stata tra gli ospiti più fotografati della serata. Il festival si è aperto con la proiezione in anteprima mondiale di "La Vénus Électrique" (Venere Elettrica), un dramma diretto da Pierre Salvadori e ambientato nella Parigi bohémien del 1928.

Con questo abito di Elie Saab, romantico e al contempo architettonico, Heidi Klum ha dimostrato ancora una volta la sua maestria sul red carpet di Cannes. Tra i dettagli floreali, il drappeggio fluido e la silhouette scultorea, il suo look si è imposto come uno dei momenti salienti di moda di questa edizione 2026, confermando, se mai ce ne fosse bisogno, l'aura unica della modella e presentatrice televisiva tedesco-americana sulla Croisette.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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