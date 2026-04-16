Tacchi ai piedi, racchetta in mano: questa influencer sta facendo scalpore

Fabienne Ba.
@isidorapjv / Instagram

Sui social media, bastano poche immagini per scatenare migliaia di reazioni. È il caso di Isidora (@isidorapjv), una content creator che sta attirando l'attenzione con un concept inaspettato: giocare a tennis... con i tacchi. Tra fascino e critiche, i suoi video non lasciano certo indifferenti.

Un'estetica che infrange le regole del tennis

Conosciuta con lo pseudonimo di @isidorapjv, Isidora condivide regolarmente video di se stessa su un campo da tennis, racchetta in mano e tacchi ai piedi. Un'immagine volutamente anticonvenzionale che rompe con le convenzioni abituali di questo sport.

I suoi post sono spesso accompagnati da frasi come "non la solita tennista" o " tennis con i tacchi". L'obiettivo è chiaro: sorprendere, lasciare il segno e offrire una prospettiva diversa. Questa fusione di moda e sport è diventata il suo marchio di fabbrica.

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Un contrasto che provoca una reazione

Isidora (@isidorapjv) si divide tra New York e Miami e ha accumulato un vasto seguito, con oltre 100.000 follower su Instagram e una presenza attiva su TikTok. Si descrive come modella e tennista professionista. Il successo dei suoi video deriva in gran parte da questo sorprendente contrasto: combinare uno sport impegnativo con elementi percepiti come inappropriati, come i tacchi alti o certi abiti eleganti.

Questo contrasto cattura l'attenzione e favorisce la viralità. Su piattaforme dove la soglia di attenzione si riduce a pochi secondi, un'idea semplice ma d'impatto può bastare a generare condivisioni e commenti. Isidora, infatti, applica questo concetto in contesti diversi: su un campo classico, sulla neve, o con look più sofisticati. Questa ripetizione rafforza il riconoscimento del suo stile.

Tra fascino e critica

Sebbene i suoi video stiano generando molto clamore, stanno anche suscitando forti reazioni. Alcuni utenti di internet ritengono che questo tipo di contenuto sia principalmente concepito per generare visibilità, basandosi su "un concetto volutamente provocatorio".

Altri, al contrario, lo interpretano come un messaggio più positivo: un modo per dimostrare che una donna può appropriarsi di qualsiasi spazio, persino dello sport, senza rinunciare al proprio stile o alla propria espressione personale. In quest'ottica, il corpo non si limita a una singola funzione; diventa libero, poliedrico, capace di adattarsi a desideri diversi.

Alcuni commenti sottolineano come questo tipo di messa in scena possa essere percepito anche come riduttivo, associando ancora una volta lo sport femminile a codici estetici come abiti o tacchi alti. Queste reazioni dimostrano quanto le rappresentazioni del corpo, dello sport e della femminilità rimangano temi delicati e oggetto di acceso dibattito.

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In definitiva, con le sue apparizioni sui tacchi alti su un campo da tennis, Isidora (@isidorapjv) fa molto più che intrattenere: stimola il dibattito. Tra emancipazione femminile, marketing dell'attenzione e interrogativi sulla rappresentazione, i suoi contenuti cristallizzano diverse questioni attuali relative al corpo e all'immagine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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