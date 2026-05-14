"Degna di un'opera d'arte": in un abito romantico, Alia Bhatt fa un'apparizione straordinaria

L'attrice britannica di origini indiane Alia Bhatt ha fatto il suo grande ritorno al Festival di Cannes (12-23 maggio 2026). Per la sua prima apparizione alla 79ª edizione, ha scelto un abito di Yash Patil impreziosito da una stampa paesaggistica. Il suo look è stato immediatamente elogiato online, con molti che hanno paragonato l'abito a una vera e propria "opera d'arte ambulante".

Un abito concepito come un dipinto vivente.

L'abito indossato da Alia Bhatt è una creazione su misura dello stilista indiano Yash Patil. Il design gioca su una dimensione pittorica: l'ampia gonna strutturata e voluminosa è stampata con un paesaggio composto da intense tonalità di verde nella parte inferiore e un cielo azzurro luminoso che si innalza gradualmente verso l'alto. Questa sfumatura crea un effetto orizzonte, come se l'abito stesso raccontasse una storia. La scollatura a cuore aderente, sostenuta da spalline sottili, estende questa ispirazione incorporando le sfumature blu del cielo. L'effetto complessivo è una silhouette romantica, quasi regale, senza scadere nell'eccesso principesco.

Per la sua acconciatura, l'attrice Alia Bhatt ha optato per uno chignon basso con riga laterale, lasciando che il tessuto fosse il protagonista. Il suo trucco, in linea con la tendenza coreana della "glass skin", puntava su un incarnato luminoso e labbra audaci. Indossava piccoli orecchini a lobo dorati e un anello vistoso al dito: un approccio minimalista completo, in modo da non distogliere l'attenzione dall'abito.

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Un aspetto apprezzato dagli utenti di internet

In brevissimo tempo, foto e video dell'arrivo di Alia Bhatt hanno fatto il giro del web. I commenti si sono moltiplicati sotto i post delle sue fan page e degli account di moda. Molti hanno descritto l'abito come "degno di un'opera d'arte", elogiando l'audacia dello stilista e l'eleganza dell'attrice. Altri hanno semplicemente scritto: "È sublime", "È un quadro vivente", "Uno degli abiti più belli di Cannes 2026".

Anche i media internazionali della moda hanno ripreso la notizia, e molti hanno paragonato il capo a un dipinto paesaggistico indossato come un abito. Questa reazione collettiva conferma l'impatto visivo di questa anteprima e colloca Alia Bhatt tra le apparizioni più sorprendenti del giorno dell'inaugurazione.

Alia Bhatt, fedele ambasciatrice di Cannes

Per Alia Bhatt, questa apparizione sulla Croisette non è la prima. L'attrice è infatti al suo secondo anno come ambasciatrice globale di L'Oréal Paris al Festival di Cannes. Questo ruolo la inserisce nella schiera di altre star internazionali associate al marchio francese, come l'attrice indiana Aishwarya Rai e l'attrice e modella americana Andie MacDowell.

Alia Bhatt, diventata famosa con "Student of the Year" e figura di spicco del cinema indiano contemporaneo, è ormai un volto familiare sui red carpet europei. Il suo arrivo in Francia poche ore prima, con un semplice tailleur di Carolina Herrera, aveva già attirato l'attenzione.

Con questo abito ispirato al paesaggio, Alia Bhatt conferma il suo status di figura imprescindibile della moda internazionale. Unendo la maestria dell'alta moda a un omaggio al design indiano, la sua apparizione a Cannes 2026 si distingue come una delle più poetiche della serata di apertura. E sebbene il festival sia appena iniziato, le sue prossime apparizioni sono già attesissime.