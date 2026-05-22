"Ha un aspetto strano": il costume di Tilda Swinton divide gli utenti di internet

Ogni anno, il red carpet del Festival di Cannes è una vetrina di abiti sontuosi e gioielli eccezionali. Quest'anno, l'attrice e produttrice britannica Tilda Swinton ha scelto di rompere con la tradizione. Alla proiezione del film "La Bola Negra" al 79° Festival di Cannes (12-23 maggio 2026), si è presentata con un atipico completo blu e bianco, ben lontano dai classici abiti lunghi.

Un aspetto che va controcorrente

Sul red carpet di Cannes, dove il lungo abito nero con scollatura "discreta" rimane la norma, Tilda Swinton ha optato per un completo a due pezzi, composto da un top strutturato e pantaloni a gamba larga. In particolare, nessun diamante o gioiello vistoso adornava la sua silhouette, una scelta insolita rispetto ai soliti abiti della Croisette. Un'eccezione in un mondo in cui il lusso "ostentato" è spesso la norma.

Un completo blu e bianco ispirato alla poesia giapponese

L'ensemble indossato da Tilda Swinton proviene dalla collezione haute couture Primavera 2026 di una delle più importanti case di moda francesi. La sua caratteristica distintiva? L'ispirazione tratta direttamente dalla poesia giapponese degli haiku. Il direttore artistico della maison si è ispirato a versi che evocano la bellezza fugace di un uccello un attimo prima del volo. L'uccello, simbolo di libertà e di confini illimitati, ha guidato l'intero design del capo. La sfumatura dal blu al bianco, che adorna la parte superiore dell'ensemble, illustra poeticamente questo volo, in un'estetica al contempo eterea e concettuale.

Una finitura vellutata che ricorda le piume.

Ciò che distingue in particolare questa creazione è la sua finitura in velluto di seta, che crea l'illusione ottica del piumaggio di un uccello. Questo uso sottile e raffinato del materiale conferisce al capo una dimensione quasi tattile e rafforza la metafora della libertà tanto cara alla stilista. Tilda Swinton ha completato l'outfit con décolleté grigie e un anello in oro giallo, in una scelta di accessori sobria che permette al pezzo forte di essere il protagonista.

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Uno sguardo che divide gli utenti di internet

Questa apparizione non è stata accolta universalmente bene. "Ha un aspetto strano", hanno commentato molti utenti di internet. Altri, tuttavia, hanno elogiato l'audacia e la coerenza artistica di Tilda Swinton, rimasta fedele a se stessa. Ancora una volta, le reazioni online ci ricordano quanto spesso il corpo e l'aspetto delle donne siano soggetti a giudizi non richiesti, quando si tratta principalmente di scelte personali che non dovrebbero essere convalidate o discusse pubblicamente.

Con la sua audacia nel indossare questo abito concettuale, Tilda Swinton ha regalato uno dei momenti di moda più discussi del Festival di Cannes di quest'anno, dimostrando che l'audacia stilistica rimane una valida forma di espressione.