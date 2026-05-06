Con un abito "non convenzionale", questa atleta cattura tutti gli sguardi

Il Met Gala del 2026 ha offerto ancora una volta una serie di look spettacolari, ma un'ospite in particolare ha catturato l'attenzione di tutti quest'anno. La sciatrice freestyle e campionessa olimpica Eileen Gu si è presentata con una creazione straordinaria e innovativa, suscitando grande scalpore sul red carpet.

Un abito che "prende vita"

L'atleta sino-americana non si è limitata a sfilare davanti ai fotografi; ha trasformato la sua presenza in una vera e propria performance artistica. Il suo abito, disegnato da Iris van Herpen, sembrava letteralmente prendere vita con i suoi movimenti. Mentre camminava, delicate bollicine fuoriuscivano dal tessuto.

Questo spettacolare abito presentava 15.000 bolle di vetro meticolosamente integrate nella stoffa. Si dice che siano state necessarie oltre 2.550 ore di lavoro per la sua realizzazione, grazie anche a un meccanismo nascosto che produceva continuamente bolle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Un look che è stato ampiamente applaudito

Le reazioni sui social media sono state immediate. Molti utenti hanno elogiato la creazione definendola "inventiva", "magica" e "straordinaria". Con questa apparizione spettacolare, Eileen Gu è riuscita a trasformare la moda in una vera e propria performance dal vivo.

Scegliendo un abito che fosse al contempo tecnologico, poetico e spettacolare, Eileen Gu ha incarnato alla perfezione lo spirito del Met Gala. Il suo outfit "fuori dall'ordinario" non solo ha attirato l'attenzione, ma è servito anche a ricordare che la moda può diventare un vero e proprio campo di sperimentazione artistica.