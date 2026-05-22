Bella Hadid riporta in auge un abito vintage sul red carpet e fa scalpore

La modella americana Bella Hadid continua a lasciare il segno sul red carpet internazionale. In occasione della sua recente e tanto discussa apparizione al Festival di Cannes 2026, ha suscitato scalpore indossando un abito ispirato a un iconico capo vintage. Il suo look ha immediatamente scatenato numerose reazioni online.

Bella Hadid con una silhouette retrò

Nota per i suoi look spettacolari, Bella Hadid ha nuovamente catturato l'attenzione sul red carpet del Festival di Cannes 2026. Ha scelto una creazione di Schiaparelli, il celebre abito all'uncinetto associato a Jane Birkin. L'abito, perfettamente sartoriale, univa tessuti trasparenti, dettagli haute couture e un'estetica vintage. È stata soprattutto la sua profonda scollatura, impreziosita da un gioiello nero, a catturare lo sguardo di fotografi e utenti del web. Le immagini del suo look hanno rapidamente fatto il giro dei social media.

Bella Hadid indossa una versione personalizzata di Schiaparelli dell'abito all'uncinetto di Jane Birkin al Festival di Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 maggio 2026

Un abito ispirato alle icone degli anni '70.

Con questo look, Bella Hadid abbraccia l'attuale tendenza del ritorno dei riferimenti vintage sul red carpet. Da diverse stagioni ormai, celebrità e case di moda stanno riscoprendo ispirazioni degli anni '70, '80 e '90.

Il look di Bella Hadid rendeva omaggio al mondo di Jane Birkin, figura iconica della moda e dello stile disinvolto. L'abito all'uncinetto di Schiaparelli fondeva un tocco retrò con i codici dell'haute couture contemporanea. Per completare l'ensemble, Bella Hadid ha optato per un'acconciatura raccolta molto semplice, orecchini scintillanti e un trucco minimalista.

Gli utenti di Internet stanno reagendo in massa sui social media.

Come spesso accade con le apparizioni di Bella Hadid, le reazioni si sono moltiplicate rapidamente su X (precedentemente Twitter), Instagram e TikTok. Molti utenti hanno elogiato l'equilibrio tra raffinatezza e semplicità della sua silhouette.

Diversi commenti hanno sottolineato come l'abito aderisse perfettamente alla figura di Bella Hadid. Altri lo hanno definito un "look iconico" o "perfetto per Cannes". La presenza di Bella Hadid sul red carpet genera regolarmente un notevole coinvolgimento online, e ogni suo outfit viene ampiamente trattato dai media.

Bella Hadid, figura imprescindibile nel mondo della moda

Nel corso degli anni, Bella Hadid si è affermata come una delle figure più influenti nel settore della moda. Collabora regolarmente con le più grandi case di moda e partecipa a numerose sfilate e festival internazionali di rilievo.

Il suo stile oscilla spesso tra riferimenti vintage, silhouette d'avanguardia e look minimalisti. Questa capacità di destreggiarsi tra estetiche diverse contribuisce in larga misura alla sua influenza nel mondo della moda. Sui social media, ogni sua apparizione diventa rapidamente virale, alimentando le tendenze attuali in fatto di bellezza e moda.

Il vintage continua a riscuotere successo sul red carpet.

La presenza di Bella Hadid al Festival di Cannes del 2026 conferma ulteriormente il ritorno in auge della moda vintage nel mondo delle celebrità. Sempre più star scelgono capi d'archivio o creazioni ispirate a silhouette iconiche del passato per le loro apparizioni pubbliche.

Questa tendenza riflette sia il desiderio di individualità stilistica sia un crescente interesse per la moda sostenibile e il recupero di modelli vintage. I red carpet diventano così spazi in cui tradizione e modernità si incontrano, attraverso look che fondono nostalgia e reinterpretazione contemporanea.

Con questo abito, Bella Hadid ha catturato ancora una volta l'attenzione del pubblico e dei social media. La sua apparizione al Festival di Cannes dimostra sia la sua influenza nel mondo della moda sia l'attuale entusiasmo per i riferimenti retrò rivisitati.