A 70 anni, Geena Davis incanta a Cannes con un abito rosso tempestato di paillettes.

L'attrice, produttrice e sceneggiatrice americana Geena Davis ha concluso in modo spettacolare il Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio). Alla cerimonia di chiusura al Palais des Festivals, ha fatto sensazione con uno splendido abito tempestato di paillettes che ha creato uno spettacolo abbagliante che ricordava i fuochi d'artificio. Questa apparizione scintillante incarna perfettamente il forte trend di quest'anno del festival, dove il glitter ha regnato sovrano sul red carpet.

Un abito di paillettes con effetto fuochi d'artificio

Il pezzo forte di questa apparizione, il lungo abito di Geena Davis, si distingueva per la meticolosa lavorazione di perle e paillettes in calde tonalità gioiello. Senza spalline, rivelava un corpetto scultoreo con una scollatura a punta che attirava elegantemente lo sguardo sul volto dell'attrice. L'intricata disposizione delle paillettes creava l'illusione di uno scintillante spettacolo pirotecnico, conferendo alla silhouette una dimensione festosa e spettacolare. Una scelta perfettamente adatta all'atmosfera solenne di una serata di chiusura.

Ritagli discreti e spacco sulla schiena

Sul lato, un discreto intaglio, tenuto in posizione da una sottile fascia di tulle leggero, aggiunge un tocco di modernità senza compromettere l'eleganza complessiva. Sul retro, uno spacco che arriva al ginocchio dona dinamismo alla silhouette e rivela un paio di décolleté nere a punta. Questi dettagli attentamente studiati testimoniano una sartorialità meticolosa, ispirata alla collezione pre-autunno 2026.

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Gioielli preziosi e bellezza radiosa

Per completare questo abito, Geena Davis ha scelto gioielli eccezionali impreziositi da diamanti e rubini: un anello, un bracciale e orecchini coordinati, la cui forma ricorda conchiglie portate a riva dalle onde. Per il suo beauty look, il team dell'attrice ha optato per un tocco discreto: labbra rosa lucide e un ombretto scintillante, che mettono in risalto i riflessi preziosi delle paillettes dell'abito.

Con questo abito dall'effetto "fuochi d'artificio", Geena Davis ha regalato una delle apparizioni più abbaglianti alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026. Una dimostrazione che l'eleganza scintillante non ha età.