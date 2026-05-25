Miss Venezuela Global 2025, rimasta ferita al volto a Cannes, accusa la sua stilista di averla aggredita.

Un caso inquietante è emerso a margine del Festival di Cannes. Andrea del Val, incoronata Miss Venezuela 2025, ha accusato il suo stilista, Giovanni Laguna, di averla aggredita fisicamente nella loro camera d'albergo. La giovane donna ha condiviso sui social media un video che mostra le ferite al volto, scatenando l'indignazione online. Lo stilista è stato arrestato dalle autorità francesi e le indagini sono in corso.

Un video condiviso sui social media

In un video girato con il suo cellulare, Andrea del Val ha mostrato il volto tumefatto, accusando direttamente il suo stilista. "Guardate, questo è quello che ha fatto Giovanni Laguna", ha detto in spagnolo, prima di filmare la camera da letto, i cui mobili apparivano in disordine. La giovane ha poi pubblicato queste immagini sui suoi profili social, dove sono diventate virali in breve tempo. Questa testimonianza, resa in un momento di evidente angoscia, ha suscitato numerosi messaggi di sostegno nei suoi confronti.

La stilista è stata interrogata dalla polizia.

Secondo il NY Post , gli ospiti dell'hotel hanno allertato la polizia dopo aver sentito delle urla e aver notato segni di una lite. Giunti sul posto, gli agenti hanno arrestato Giovanni Laguna. Alcune immagini, diffuse da un giornalista spagnolo, mostrano lo stilista scortato dalle autorità. Al momento, è stato posto in stato di fermo, ma non sono ancora state formalizzate accuse specifiche.

Giovanni Laguna è una figura di spicco nel mondo dei concorsi di bellezza in America Latina, dove ha vestito numerose reginette. Dal 2023 ricopre il ruolo di direttore artistico per l'organizzazione di Miss Universo Colombia.

Questo caso, tuttora oggetto di indagine, sottolinea in definitiva l'importanza di lasciare che il sistema giudiziario svolga il suo lavoro, ascoltando e sostenendo al contempo le presunte vittime di violenza. L'indagine condotta dalle autorità francesi deve accertare i fatti con precisione.