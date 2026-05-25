A 56 anni, l'attrice Catherine Zeta-Jones ha fatto scalpore con uno splendido abito rosso.

Avvolta in un abito scarlatto e irradiando un'eleganza gotica, l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones ha incantato tutti al cimitero Hollywood Forever di Los Angeles. È stata una delle sue apparizioni più memorabili.

Un abito rosso disegnato in omaggio a Morticia Addams.

È stato al Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, una location quanto mai appropriata, che Catherine Zeta-Jones ha calcato il red carpet dell'evento FYSEE Emmy dedicato alla serie Netflix "Wednesday" il 22 maggio 2026. Per l'occasione, ha scelto un abito aderente rosso acceso, disegnato da Magda Butrym, il cui drappeggio giocava su pieghe asimmetriche.

Il dettaglio più sorprendente era sulla scollatura: un'applicazione floreale a forma di rosa rossa, simbolo della maison. Lungi dall'essere insignificante, questa scelta richiamava il personaggio di Morticia Addams, famosa soprattutto per la scena del film "La famiglia Addams" del 1991 in cui taglia i petali delle rose, lasciando solo gli steli. Un riferimento misurato e discreto che ha trasformato un semplice abito da sera in una vera e propria dichiarazione di stile, perfettamente in linea con il mondo della serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

"Method dressing" portato al suo massimo livello

Al di là dell'abito in sé, l'intero ensemble rivelava una completa padronanza del "metodo dress", la tendenza a vestirsi per il red carpet in modo da essere direttamente collegato a un ruolo o a un mondo specifico. L'attrice aveva drappeggiato sulle spalle un blazer nero oversize, volutamente casual.

Ha completato il suo look con décolleté a punta in pelle nera e alcuni anelli di diamanti. Capelli e trucco sono rimasti decisamente scuri e teatrali: capelli castani ondulati con riga in mezzo, labbra di un profondo color rosso-marrone e occhi truccati con uno smokey eye. Ogni elemento contribuiva a creare un look seducente e matriarcale, a metà tra lo chic hollywoodiano e il romanticismo gotico.

Un duo gotico insieme a Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones non è stata l'unica a brillare. Era accompagnata dall'attrice americana Jenna Ortega, che interpreta il ruolo principale nella serie Netflix "Wednesday" e quindi veste i panni di sua figlia sullo schermo. Anche Ortega ha optato per un'eleganza gotica, scegliendo un tailleur grigio con un colletto in pizzo stile corsetto.

Le due attrici hanno posato insieme, estendendo nella vita reale lo stretto legame che unisce i loro personaggi. L'evento, organizzato in vista della stagione degli Emmy, ha riunito anche gran parte del team creativo della serie, tra cui il regista Tim Burton e i produttori Alfred Gough e Miles Millar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dalla pagina fan ufficiale di Jenna Ortega (@jenna_official_fanpage)

Una vena gotica rimasta a lungo sopita

Non è un caso che Catherine Zeta-Jones indossi questi codici con tanta naturalezza. In un'intervista a British Vogue , l'attrice ha rivelato che la sua adolescenza non le ha permesso di esplorare questo mondo: assorbita dal lavoro fin da giovanissima, crede che, senza di esso, avrebbe probabilmente abbracciato appieno l'estetica gotica.

Ha inoltre rivelato che il suo guardaroba è sempre stato prevalentemente nero e che questo suo lato è rimasto nascosto per molti anni prima di trovare finalmente espressione. Il ruolo di Morticia le offre quindi la piattaforma ideale per dare libero sfogo a una sensibilità rimasta in secondo piano per troppo tempo, ed è più facile capire perché la abbracci con tanta naturalezza.

Il conto alla rovescia per la nuova stagione

Questa apparizione si inserisce in un periodo intenso per la serie Netflix, la cui terza stagione è attualmente in fase di riprese. Sull'onda del suo notevole successo, "Wednesday" continua ad attrarre nuovi volti, come l'attrice e produttrice americana Winona Ryder, il cui ingresso nel cast è stato annunciato di recente. Si può affermare con certezza che le già attesissime apparizioni di Catherine Zeta-Jones sul red carpet aumenteranno nei prossimi mesi.

Con questo abito rosso e i suoi accenti gotici perfettamente orchestrati, Catherine Zeta-Jones ha dimostrato ancora una volta che eleganza e personaggi di fantasia possono completarsi a vicenda in modo brillante. Dimostra che lo stile prospera tanto sull'audacia quanto sull'essere fedeli a se stessi, e che "Morticia" continuerà ad affascinare.