Search here...

Senza trucco e in pigiama, Lindsay Lohan scatena le reazioni online

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Lontano dai red carpet e dai flash dei fotografi, Lindsay Lohan ha scelto di iniziare la settimana con dolcezza. Il 19 gennaio 2026, l'attrice di "Quel pazzo venerdì" ha condiviso su Instagram una rara foto di sé senza trucco, vestita con il suo pigiama blu navy con finiture bianche. Con la didascalia "Lunedì carico di energia... 💙" , ha incantato i suoi fan con un'espressione rilassata, simbolo di ritrovata serenità.

Celebrazione della bellezza naturale

Comodamente adagiata sul suo divano, Lindsay Lohan si mostra così com'è ogni giorno: capelli sciolti sulle spalle, un sorriso sincero e uno sguardo luminoso. L'attrice si sta quindi allontanando dagli standard di Hollywood, apparendo sempre più spesso con poco o niente trucco negli ultimi mesi. Ad aprile e agosto 2025, aveva già pubblicato diversi selfie simili, in pigiama o appena sveglia, a sostegno di una bellezza più autentica.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Un rinnovato senso di fiducia

Da quando si è trasferita a Dubai e ha gradualmente ripreso a lavorare nel mondo del cinema, Lindsay Lohan sembra aver trovato un equilibrio tra vita privata e pubblica. Condividendo questi momenti di naturalezza, trasmette un messaggio positivo di fiducia e gentilezza, ben lontano dall'immagine tormentata che l'ha perseguitata a lungo.

Con questo selfie spontaneo e senza fronzoli, Lindsay Lohan dimostra di non aver bisogno del trucco per brillare. Unendo umorismo e autenticità, rivela un lato più sereno di sé e ispira i suoi fan ad accettare la propria bellezza naturale.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 60 anni, la figura di Elizabeth Hurley alle Maldive è accattivante

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 60 anni, la figura di Elizabeth Hurley alle Maldive è accattivante

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha recentemente condiviso su Instagram diverse foto del suo soggiorno alle...

I figli di Uma Thurman ed Ethan Hawke impongono il loro stile alla Fashion Week

Alla Settimana della Moda di Milano Autunno/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e suo fratello Levon Hawke hanno catturato l'attenzione...

Classificata come "donna over 50", l'attrice filippina Leroy-Beaulieu smantella gli stereotipi sull'età

Di recente, ospite del programma En Aparté , l'attrice che interpreta Sylvie Grateau nella serie Netflix "Emily in...

Dolly Parton festeggia il suo 80° compleanno con stile, indossando un abito spettacolare.

La regina della musica country lo ha dimostrato ancora una volta: a 80 anni, Dolly Parton è radiosa...

"Non sono una bionda svampita": questa icona degli anni 2000 regola i suoi conti

A lungo ridotta a una caricatura di "giovane donna superficiale", Paris Hilton sta ora riprendendo il controllo della...

Questa modella di 71 anni mette in mostra la sua figura e brilla al sole.

La modella, attrice e scrittrice americana Christie Brinkley incanta i suoi fan apparendo sotto il sole dell'arcipelago di...

© 2025 The Body Optimist