"I quarant'anni sono un'età bellissima": Gisele Bündchen promuove una bellezza più libera

A 45 anni, Gisele Bündchen afferma di affrontare i quarant'anni con serenità e fiducia. In un'intervista a Harper's Bazaar, la top model brasiliana spiega che questo periodo della vita segna un punto di svolta nella percezione di sé. Secondo lei, l'età porta con sé una certa libertà, soprattutto di fronte alle aspettative esterne.

Sentirsi più autentici attraverso l'esperienza

«Benvenuti nei miei quarant'anni: è un'età bellissima», confida. Questa affermazione riflette un approccio più sereno al trascorrere del tempo, ben lontano dalle pressioni spesso associate alla giovinezza nel mondo della moda. Gisele Bündchen sottolinea anche come la sua percezione dell'età si sia evoluta nel corso degli anni: «Quando ho iniziato a lavorare, avevo 14 anni e pensavo che chiunque avesse più di 20 anni fosse vecchio. Ora sto per compiere 46 anni e mi sento giovanissima».

Gisele Bündchen spiega che compiere quarant'anni è accompagnato da una maggiore consapevolezza di sé. Lo descrive come un periodo caratterizzato da un rinnovato senso di autenticità e da una minore pressione sociale. "Compiere quarant'anni è il momento in cui si inizia a preoccuparsi meno di certe cose, e questo è molto liberatorio", afferma. Aggiunge che questa fase permette di concentrarsi nuovamente su ciò che è essenziale: "Si inizia a chiedersi cosa sia veramente importante per sé". Questa evoluzione personale è un processo graduale. Gisele Bündchen spiega che con l'esperienza diventa più facile sostenere le proprie scelte e sentirsi a proprio agio con la propria identità.

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Una forza mentale che si sviluppa nel tempo

Al di là dell'aspetto esteriore, Gisele Bündchen sottolinea l'importanza del benessere mentale ed emotivo. Secondo lei, l'invecchiamento permette di sviluppare una forma di resilienza di fronte alle sfide della vita. "Con l'età arrivano forza e stabilità", spiega. Crede che ogni esperienza contribuisca a costruire solide basi per andare avanti con fiducia: "Si comprende che nulla è la fine del mondo. Tutto è una stagione, tutto passa". Questa visione mette in luce un concetto di bellezza più strettamente legato all'equilibrio generale che alla mera apparenza.

Un approccio alla bellezza incentrato sul benessere

La modella insiste sul fatto che l'aspetto esteriore non può essere separato dallo stile di vita. Sottolinea l'importanza di prendersi cura della propria salute fisica e mentale, evidenziando come il benessere generale influenzi l'immagine che si proietta. "Nulla può sostituire uno stile di vita equilibrato", afferma, sottolineando il ruolo del riposo, dell'attività fisica e di un ambiente positivo. Menziona anche l'importanza di circondarsi di persone stimolanti: "La qualità della vita dipende anche dalla qualità delle relazioni".

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Una percezione della bellezza che si evolve con l'età

Guardando indietro, Gisele Bündchen crede che il tempo permetta di sviluppare un rapporto più sereno con la propria immagine. Ritiene che ogni fase della vita offra nuove opportunità di crescita personale. "Ogni esperienza porta con sé grandi opportunità di apprendimento", spiega, sottolineando che gli anni che passano contribuiscono a rafforzare la fiducia in se stessi.

Affermando che "i quarant'anni sono un'età bellissima", Gisele Bündchen offre una visione più libera della bellezza, basata sull'esperienza e sull'accettazione di sé. La sua testimonianza illustra un'evoluzione nel discorso sull'età, dove la maturità e la fiducia in se stessi diventano elementi centrali del benessere.