A 64 anni, questa famosa modella degli anni '80 parla della pressione "per rimanere bella".

Figura di spicco delle passerelle degli anni '80, la modella e attrice americana Kim Alexis parla ora delle pressioni legate all'aspetto fisico e all'invecchiamento. Condivide la sua prospettiva sull'evoluzione degli standard di bellezza e sull'accettazione di sé con l'avanzare dell'età.

Un'icona degli anni '80 confrontata con le esigenze della gioventù

Negli anni Ottanta, Kim Alexis si affermò come uno dei volti di spicco della moda internazionale. Apparve su Vogue e Cosmopolitan e sfilò per diverse importanti case di moda, tra cui Gucci e Ralph Lauren. Apparteneva a una generazione di modelle che lasciarono il segno nel settore, insieme a Christie Brinkley, Janice Dickinson e Paulina Porizkova.

Scoperta alla fine degli anni '70, Kim Alexis ha anche firmato un importante contratto con il marchio di cosmetici Revlon, che ha contribuito ad accrescere la sua visibilità nel settore della bellezza. Oggi, l'ex supermodella parla apertamente delle aspettative che le donne devono affrontare in un settore in cui la giovinezza è spesso un valore fondamentale.

"L'età è inevitabile": un messaggio di accettazione

In una recente dichiarazione condivisa sui social media, Kim Alexis afferma che la pressione a rimanere giovani è una realtà per molte donne. Sottolinea inoltre l'importanza di accettare i cambiamenti che il tempo comporta.

Sottolinea l'idea che la percezione della bellezza si evolva con l'esperienza di vita. Evidenzia l'importanza della fiducia in se stessi e del senso di equilibrio personale, credendo che l'immagine non si limiti all'aspetto fisico. Kim Alexis spiega, in particolare, che alcune trasformazioni legate all'età, come la menopausa o le fluttuazioni ormonali, possono influenzare il rapporto di una persona con il proprio corpo.

Una carriera segnata dalle esigenze dell'industria della moda.

Come altre modelle della sua generazione, Kim Alexis ha dovuto affrontare standard rigorosi in termini di aspetto fisico. Spiega di aver sentito la pressione fin da giovanissima di conformarsi alle aspettative del settore, in particolare per quanto riguarda la sua figura. Parla anche delle difficoltà legate all'ipotiroidismo, un disturbo ormonale che può influenzare il peso e i livelli di energia.

Kim Alexis afferma che queste esperienze hanno contribuito a cambiare il suo rapporto con l'immagine e la performance fisica. Sottolinea inoltre che l'industria della moda a volte può dare valore a criteri difficili da mantenere a lungo termine, il che può spingere alcune celebrità a ritirarsi gradualmente dalla vita pubblica.

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Invecchiare in un settore incentrato sull'immagine

Kim Alexis ritiene che i modelli femminili siano spesso associati a un'immagine immutabile. Suggerisce che alcune figure pubbliche possano sentire una pressione implicita a mantenere l'aspetto che avevano all'inizio della loro carriera. Secondo lei, l'invecchiamento rimane un argomento delicato nei settori legati all'immagine, sebbene gli atteggiamenti stiano gradualmente cambiando. Oggi, afferma di preferire un approccio incentrato sulla salute e sul benessere generale piuttosto che sulla ricerca di un aspetto immutabile.

Questo discorso si inserisce in un'evoluzione più ampia.

La dichiarazione di Kim Alexis si inserisce in una tendenza più ampia che vede diverse personalità pubbliche affrontare il tema dell'invecchiamento e degli standard di bellezza. Negli ultimi anni, molte modelle e attrici hanno promosso una visione più inclusiva dell'età nella moda e nei media. Alcune campagne pubblicitarie celebrano ora profili più diversificati, che riflettono le diverse fasi della vita. Per Kim Alexis, questa evoluzione potrebbe contribuire a trasformare la percezione della bellezza e a ridurre la pressione che alcune donne subiscono.

Ora lontana dai ritmi frenetici delle passerelle, Kim Alexis spiega di dare maggiore importanza all'equilibrio personale. Sottolinea come la fiducia in se stessi si rafforzi con l'esperienza. La sua storia mette in luce le sfide che le donne affrontano in settori in cui l'aspetto esteriore è fondamentale, evidenziando al contempo la possibilità di ridefinire gli standard di bellezza nel tempo.