A 32 anni, Ariana Grande illumina il palco con un look "felino".

Ariana Grande è tornata sul palco per il suo "Eternal Sunshine Tour", il primo dopo quasi otto anni. Per l'occasione, la cantante americana ha sfoggiato un look ispirato ai felini: pizzo nero e una maschera da gatto, per un ingresso davvero teatrale.

Lo sguardo "felino" che ha catturato l'attenzione di tutti

Per questo momento tanto atteso, Ariana Grande ha indossato un mini abito in pizzo nero, realizzato su misura e in stile corsetto. Caratterizzato da uno scollo all'americana, un choker in pizzo abbinato e inserti traforati, l'abito emanava una sofisticata oscurità. Ha completato il look con stivali alti fino alla coscia con lacci di Christian Louboutin e, soprattutto, una maschera nera in stile "Catwoman", vero pezzo forte di questo look felino. L'intero ensemble, curato da Law Roach, è stato rifinito con la sua iconica coda di cavallo alta e un eyeliner grafico.

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Un cenno al suo mondo

Questo motivo felino è tutt'altro che insignificante. Richiama direttamente il videoclip della sua canzone "The Boy Is Mine", in cui Ariana Grande sfoggia un look ispirato ai gatti. I fan di lunga data riconosceranno anche un riferimento alle sue famose orecchie da gatto, che ha praticamente sempre indossato tra il 2014 e il 2016. Nel corso degli anni, questo motivo è diventato un vero e proprio segno distintivo del suo stile visivo.

Un ritorno molto atteso

Al di là dello stile, questa apparizione segna una svolta. Lanciato il 6 giugno a Oakland, in California, l'"Eternal Sunshine Tour" accompagna l'album omonimo, in uscita nel 2024. Questa è la sua prima apparizione sul palco dal 2019, dopo diversi anni dedicati al cinema, in particolare al suo acclamato ruolo di Glinda in "Wicked". Inutile dire che i suoi fan, che aspettavano da tempo, hanno riservato un'accoglienza trionfale a quest'artista che ritorna dove tutto è iniziato.

Tra pizzo nero, una maschera da gatto e un richiamo al suo passato, Ariana Grande fa un attesissimo e impeccabile ritorno sul palco. Fedele al suo talento per la performance e alla sua attenzione per i dettagli, la cantante dimostra di non aver perso nulla del suo fascino. Una cosa è certa: questo look felino rimarrà uno dei momenti clou di questo tour tanto atteso.