Criticata per il suo peso, questa attrice si confida riguardo al "body shaming" che ha subito.

La celebre attrice indiana Madhuri Dixit, figura di spicco di Bollywood, ha parlato in un'intervista a News18 delle critiche sul suo aspetto fisico, in particolare all'inizio della sua carriera. La sua testimonianza mette in luce la costante pressione esercitata sul corpo delle donne, anche all'interno dell'industria cinematografica.

Considerata "troppo magra" all'inizio

Quando ha iniziato la sua carriera negli anni '80, Madhuri Dixit si è trovata subito a dover affrontare commenti sul suo aspetto. All'epoca, era considerata "troppo magra". "Pensavano fossi troppo magra. Dicevano: 'Datele qualcosa da mangiare'", ricorda. Secondo Madhuri Dixit, lo status di personaggio pubblico purtroppo espone inevitabilmente a questo tipo di commenti: "La gente è molto veloce a giudicare".

Un giudizio costante, in entrambe le direzioni

Per l'attrice, la trappola sta nel fatto che nessuna opzione sembra risparmiare le donne. "Vieni giudicata se ingrassi, vieni giudicata se dimagrisci", riassume. Madhuri Dixit sottolinea un problema particolarmente diffuso nel suo Paese, dove i commenti sull'immagine corporea vengono fatti senza mezzi termini fin dal primo momento di un incontro. Questa brutale franchezza, sottolinea, "lascia poco spazio alla gentilezza".

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I social media, un fattore aggravante

Madhuri Dixit ritiene, tuttavia, di essere stata in un certo senso protetta dalla sua epoca. Agli inizi della sua carriera, l'assenza dei social media e della cultura del "troll" rendeva questi giudizi meno udibili. "Le critiche esistevano già, ma non le sentivamo perché non c'erano i social network", spiega. Oggi, lamenta, "l'anonimato permette a chiunque di dire qualsiasi cosa, amplificando la portata di questi attacchi".

L'amore per se stessi come risposta

Di fronte a questa pressione, l'attrice propone una soluzione semplice: l'autostima. Secondo lei, è meglio concentrarsi su ciò che si ama fare e sulle proprie passioni, piuttosto che sulle opinioni altrui. "L'importante è amare se stessi", afferma. È un consiglio che lei stessa segue, rimanendo concentrata sul suo lavoro e ridimensionando i commenti malevoli.

Una carriera sempre al vertice

Questa testimonianza giunge mentre Madhuri Dixit viene elogiata per il suo ultimo film, una commedia distribuita su una piattaforma di streaming, il cui umorismo si accompagna a una critica dei pregiudizi che le donne subiscono. Un ruolo che risuona con le sue esperienze personali e conferma la longevità di una carriera iniziata più di quarant'anni fa.

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Condividendo la sua esperienza, Madhuri Dixit ci ricorda che il body shaming colpisce tutte le donne, a prescindere dal loro status o dalla loro fama. Il suo messaggio, tuttavia, è decisamente positivo: rifiutate di essere definite dallo sguardo altrui e fate dell'amore per voi stesse un vero scudo. Un messaggio potente che risuona ben oltre i confini del cinema indiano.