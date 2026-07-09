Lindsay Lohan sta riportando in auge la tendenza del micro-suit con un look da "sirena d'ufficio".

L'attrice americana Lindsay Lohan ha fatto scalpore a New York con un micro-completo vintage composto da giacca corta e gonna nera. Un look al contempo retrò e ultra-trendy, che incarna alla perfezione l'estetica della "sirena d'ufficio", molto in voga nel 2026.

Un micro-sarto vintage

Per questa apparizione, Lindsay Lohan ha optato per un outfit di una collezione "micro-tailored" di metà anni '90. Ha attirato in particolare l'attenzione con la sua giacca corta, ispirata alle iconiche giacche in tweed. Realizzata in morbido cotone verde, il capo presentava profili neri, spalle strutturate e bottoni dorati. Un vero gioiello d'archivio, perfettamente in sintonia con i tempi.

Un tocco di stile personale

Fedele al suo senso dello stile, Lindsay Lohan si è comunque discostata leggermente dal modello originale. Invece della gonna con lo spacco vertiginoso vista sulle passerelle degli anni '90, ha optato per una gonna nera a vita alta. Ha completato il look con una cintura a maglie dorate, che ha catturato la luce dei flash delle macchine fotografiche. Una reinterpretazione intelligente che ha modernizzato con discrezione questo iconico outfit.

Accessori scelti con cura

Per completare il look, la sua stylist ha optato per accessori chic: una borsa in pelle trapuntata a forma di cuore, occhiali da sole neri, anelli d'oro e un paio di décolleté bicolore. Per quanto riguarda il beauty look, un incarnato radioso, un fard caldo e labbra rosa tenue esaltavano i lineamenti di Lindsay Lohan, mentre i suoi lunghi capelli biondi, lisci e sciolti, le ricadevano elegantemente sulla schiena.

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La tendenza della "sirena da ufficio"

Con questo look, Lindsay Lohan abbraccia una delle tendenze più in voga del momento: lo stile "office siren". Ispirato all'immagine di un ufficio chic, questo stile fonde capi strutturati, giacche aderenti e accessori eleganti per un look che è al tempo stesso professionale e deciso.

Con questo micro-completo vintage, Lindsay Lohan sfoggia un look chic e di tendenza. Riportando in auge questo capo degli anni '90, conferma il suo status di icona di stile e il suo talento nel reinterpretare i classici. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan.