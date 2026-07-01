"Eleganza senza sforzo": Bella Hadid sfoggia un look casual

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

La modella americana Bella Hadid ha condiviso su Instagram una serie di scatti quotidiani che mostrano uno stile disinvolto. Questa dimostrazione di "eleganza senza sforzo" ha conquistato i suoi follower, che hanno elogiato in particolare i suoi capelli biondo dorato.

Un guardaroba rilassato e disinvolto

In questa carrellata di scatti, Bella Hadid sfoggia diversi outfit dall'estetica naturale e minimalista. La vediamo a volte con una t-shirt bianca e pantaloni chiari in un selfie allo specchio, altre volte con un morbido e romantico abito bianco a balze, e altre ancora con una canotta bianca abbinata a jeans a zampa a vita bassa, immersa nella luce. Si tratta di capi semplici e senza tempo che enfatizzano un'eleganza discreta. Questo approccio illustra perfettamente l'arte di vestirsi con disinvoltura.

Il biondo, un colore su cui tutti sono d'accordo.

Il motivo per cui queste foto sono diventate così popolari è dovuto anche a un dettaglio che non è passato inosservato: i suoi capelli biondi. Solitamente con una lunga chioma scura, Bella Hadid appare splendida in questa tonalità più luminosa che esalta il suo incarnato abbronzato. Nei commenti, molti dei suoi follower hanno elogiato la sua scelta, con alcuni che affermano di "adorare questo colore su di lei". Sembra proprio una trasformazione di look universalmente apprezzata.

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L'arte della "modella fuori servizio"

Queste immagini confermano il talento di Bella Hadid per lo stile "modella fuori servizio", ovvero quel look rilassato che le modelle sfoggiano al di fuori delle passerelle. Lontana dai sofisticati abiti da red carpet, la star punta su capi basici ben scelti, sulla bellezza naturale e su un atteggiamento disinvolto. Questa eleganza discreta, paradossalmente, richiede un vero senso dello stile e ispira chiaramente i suoi milioni di follower.

Con questo look rilassato e i suoi capelli color miele, Bella Hadid dimostra che eleganza e semplicità spesso vanno di pari passo. Tra capi basici ben scelti e una bellezza radiosa, sfoggia un look disinvolto che conferma, ancora una volta, il suo status di icona. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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