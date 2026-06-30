Penélope Cruz cede al "boutique del fine settimana", la tendenza capelli chic del momento.

L'attrice spagnola Penélope Cruz ha adottato l'ultima tendenza in fatto di capelli: il "weekend bob". Un taglio chic ma casual, realizzato dal suo parrucchiere di fiducia.

Un nuovo taglio di capelli per la promozione del film "The Invite".

Durante la promozione del suo nuovo film "The Invite", diretto dall'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice irlandese-americana Olivia Wilde, Penélope Cruz ha approfittato di una giornata stampa a Los Angeles per sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Ha optato per un cambiamento discreto ma innegabilmente di tendenza. Il "bouquet bob" di Penélope Cruz arriva perfettamente tra il mento e le spalle. Questa lunghezza offre diversi vantaggi stilistici: incornicia il viso, valorizza la postura e permette una facile acconciatura adatta a diverse occasioni.

Questo approccio è coerente con la strategia che ha coltivato fin dagli esordi: far evolvere con discrezione la sua immagine attraverso un linguaggio stilistico estremamente coerente. Una trasformazione discreta, ma immediatamente percepibile dagli appassionati di moda e bellezza.

"Qualcosa che ti faccia sentire libero"

Il nuovo taglio di capelli di Penélope Cruz ha un nome particolarmente evocativo: il "weekend bob". Questo termine, coniato dal parrucchiere dell'attrice Dimitris Giannetos, si riferisce a un taglio che arriva alla nuca, a metà strada tra un bob classico e un lob più lungo. Questa lunghezza intermedia, a metà tra un bob corto e un bob lungo, incarna perfettamente la tendenza verso tagli di capelli "più liberi e meno strutturati".

In un post su Instagram dedicato a questa trasformazione, Dimitris Giannetos ha condiviso la filosofia alla base del nuovo taglio. "Volevo creare qualcosa di fresco e spensierato per Penélope", ha scritto. E ha poi aggiunto: "Mantenere l'eleganza di un taglio che arriva al mento e alle spalle, ma aggiungendo texture, proprio l'energia che si ha nel weekend! Qualcosa che ti faccia sentire libera!".

Un trucco dai toni abbronzati per completare l'outfit.

Per mettere in risalto il suo nuovo taglio di capelli, Penélope Cruz ha optato per un trucco volutamente caldo. Il suo beauty look presentava un incarnato luminoso e abbronzato, completato da uno smokey eye in tonalità marroni particolarmente calde. L'eyeliner nero delineava gli occhi, allungati da ciglia lunghe e voluminose. Le guance erano valorizzate da un blush rosato, mentre le labbra erano messe in risalto da un rossetto malva opaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Una tendenza per i capelli che è di moda

Al di là del caso personale di Penélope Cruz, il "boutique del fine settimana" si inserisce in una tendenza più ampia che caratterizzerà l'estate 2026. Dopo diverse stagioni dominate da tagli lunghissimi e strutturati, la moda capelli sta gradualmente tornando alle lunghezze medie e alle texture più "libere". Il "bob pigro", i "capelli da spiaggia", il "bob spettinato": tutti questi termini si riferiscono alla stessa ricerca di una "spontaneità controllata".

Con il suo "boutique da weekend", Penélope Cruz adotta uno dei tagli di capelli più trendy dell'estate. Conferma la sua capacità di reinventarsi con discrezione: una dimostrazione che le "vere" tendenze in fatto di capelli non sono quelle che impongono uno stile rigido, ma quelle che aprono un nuovo regno di libertà.