Sulla calda sabbia, Heidi Klum fa scalpore per il nuovo anno

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum ha festeggiato l'arrivo del 2026 a St. Barts, sulla spiaggia di Nikki, dove il DJ Diplo si è esibito in un set esclusivo. La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana ha condiviso diverse foto e video della sua festa di Capodanno, posando in costume da bagno sulla sabbia bianca.

Feste tropicali con il marito e gli amici

Heidi Klum è arrivata con il marito, Tom Kaulitz. Le foto mostrano la coppia che cammina mano nella mano sulla spiaggia, godendosi il tramonto. Indossava collant marroni, un cappellino bianco e occhiali da sole. Più tardi, è apparsa in acqua e sulla riva, accompagnata da Tom. Si sono uniti a loro anche alcuni amici, tra cui il fotografo Antoine Verglas. Le foto catturano momenti di nuoto, passeggiate e relax in riva al mare.

Reazioni entusiastiche dei fan

I post di Heidi Klum hanno ottenuto migliaia di "Mi piace". I commenti dei suoi follower hanno elogiato la sua energia festiva: "Sei fantastica!" e "Buon divertimento!" , insieme a numerose emoji di cuori e palme. I fan hanno chiaramente apprezzato la sua spontanea condivisione di questo Capodanno tropicale.

Tra sole, sabbia fine e un'atmosfera festosa, Heidi Klum ha dimostrato ancora una volta il suo talento per il glamour e la festa. Questo Capodanno 2026 a St. Barts, ricco di amore, amicizia e musica, illustra perfettamente la sua arte di assaporare il momento. Nikki Beach St. Barts ha accolto altre celebrità per il Capodanno, confermando la sua posizione come meta ambita per le festività natalizie.

Léa Michel
Celine Dion rompe il silenzio con un commovente messaggio di Capodanno

