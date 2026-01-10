Chloe Kim, la star americana dello snowboard, parteciperà alle Olimpiadi in Italia?

Chloe Kim, icona americana dello snowboard halfpipe, due volte campionessa olimpica e star dei social media con oltre un milione di follower su Instagram, si trova ad affrontare una grave incertezza in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina a causa di una lussazione alla spalla riportata in allenamento.

Una stella dello snowboard con molteplici record

A 25 anni, Chloe Kim domina l'halfpipe femminile da un decennio: medaglie d'oro a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, otto medaglie d'oro agli X Games, eguagliando il record di Shaun White, e una campionessa del mondo nel 2025. Ha qualificato il Team USA per la Milano-Cortina nel maggio 2025, raggiungendo il primo posto nella classifica mondiale, con l'ambizione storica di un three-peat (tre medaglie d'oro consecutive). Con un ampio seguito sui social media, i suoi post uniscono imprese atletiche, umorismo e vita quotidiana, guadagnandosi 1 milione di follower su Instagram e un coinvolgimento enorme.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Kim (@chloekim)

Ferita scioccante in Svizzera

L'8 gennaio 2026, durante un allenamento a Laax, in Svizzera, Kim cadde pesantemente a faccia in giù contro il muro dell'halfpipe, lussando la spalla: un incidente che la stessa campionessa descrisse come "il più stupido". Un video pubblicato su Instagram mostra la caduta e le sue smorfie di dolore, con un pubblico preoccupato: "Sono qui da qualche giorno. Al momento mi trovo in Svizzera e, solo al mio secondo giorno di allenamento, ho fatto la caduta più stupida...". Nonostante tutto, rimane ottimista, notando una buona mobilità e poco dolore, ma teme lussazioni ricorrenti.

Stato incerto per le Olimpiadi

Si prevede che una risonanza magnetica chiarirà a breve la gravità delle sue lesioni, ma in assenza di aggiornamenti pubblici immediati fino al 9 gennaio 2026, la sua partecipazione alle gare di halfpipe (6-7 febbraio) rimane incerta, con il rischio di un rinvio prolungato. Le Olimpiadi di Milano-Cortina inizieranno il 6 febbraio, lasciando tempi stretti per il recupero. Kim si sente in ottima forma per lo snowboard e pronta a tornare una volta ottenuta l'autorizzazione.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Monster Energy (@monsterenergy)

Questo infortunio minaccia un'impresa senza precedenti: diventare la prima a vincere tre medaglie d'oro consecutive nell'halfpipe femminile. Nonostante una battuta d'arresto nel dicembre 2025 dovuta a un altro infortunio non specificato, Kim incarna la resilienza, supportata da un'enorme fanbase sui social media, dove condivide le sue emozioni più profonde. Il suo percorso è fonte di ispirazione, trasformando ogni battuta d'arresto in un potenziale ritorno.