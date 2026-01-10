La figlia di Elon Musk fa scalpore con un look inaspettato

La nuova campagna di San Valentino del marchio Savage x Fenty proietta Vivian Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, alla ribalta della moda nel ruolo di una donna sicura di sé, glamour e decisamente moderna.

Una musa inaspettata per Rihanna

Per "Love So Savage", la collezione di San Valentino 2026 di Savage x Fenty, Rihanna si ispira alla dea Afrodite, simbolo di amore, bellezza e desiderio. Accanto alla cantante, Vivian Wilson emerge come una potente incarnazione di questa visione, lontana dall'ombra mediatica del padre (Elon Musk). A 21 anni, la giovane donna conferma un punto di svolta nella sua carriera di modella, dopo diverse apparizioni di alto profilo durante la Settimana della Moda e il suo debutto con marchi inclusivi.

Un'estetica di marmo e pizzo

Nelle immagini, Vivian posa su uno sfondo di colonne e statue di marmo, immersa in riflessi dorati che ricordano un antico tempio rivisitato. Vestita con un completo di pizzo nero decorato con fiori rossi, indossa una minigonna coordinata e collant scarlatti, un look che trasuda romanticismo e glamour. Condivide lo schermo con l'attrice americana Lovie Simone, la creatrice di contenuti plus-size Emma Arletta e altri talenti, creando una galleria di corpi e volti che confondono i confini dei tradizionali standard di bellezza.

Savage x Fenty, un manifesto inclusivo

Fin dal suo inizio, il brand di Rihanna si è costruito come un manifesto di diversità, celebrando ogni tipo di corpo, tonalità di pelle e identità di genere. Scegliendo Vivian Wilson come musa ispiratrice per San Valentino, Savage x Fenty lancia un messaggio chiaro: l'amore – per se stessi, per gli altri, per il corpo – non ha canoni, e tanto meno un guardaroba prestabilito.

Vivian Wilson si è così affermata come il volto di una generazione che rifiuta le norme familiari, sociali e di genere. Dalla New York Fashion Week in poi, trasforma quello che avrebbe potuto essere solo un nome famoso in una piattaforma di espressione e libertà. Nel marmo scintillante di Savage x Fenty, la "figlia rinnegata" appare soprattutto come una giovane donna che sta scrivendo, a modo suo, una nuova mitologia della visibilità trans.