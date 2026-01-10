Search here...

La figlia di Elon Musk fa scalpore con un look inaspettato

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

La nuova campagna di San Valentino del marchio Savage x Fenty proietta Vivian Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, alla ribalta della moda nel ruolo di una donna sicura di sé, glamour e decisamente moderna.

Una musa inaspettata per Rihanna

Per "Love So Savage", la collezione di San Valentino 2026 di Savage x Fenty, Rihanna si ispira alla dea Afrodite, simbolo di amore, bellezza e desiderio. Accanto alla cantante, Vivian Wilson emerge come una potente incarnazione di questa visione, lontana dall'ombra mediatica del padre (Elon Musk). A 21 anni, la giovane donna conferma un punto di svolta nella sua carriera di modella, dopo diverse apparizioni di alto profilo durante la Settimana della Moda e il suo debutto con marchi inclusivi.

Un'estetica di marmo e pizzo

Nelle immagini, Vivian posa su uno sfondo di colonne e statue di marmo, immersa in riflessi dorati che ricordano un antico tempio rivisitato. Vestita con un completo di pizzo nero decorato con fiori rossi, indossa una minigonna coordinata e collant scarlatti, un look che trasuda romanticismo e glamour. Condivide lo schermo con l'attrice americana Lovie Simone, la creatrice di contenuti plus-size Emma Arletta e altri talenti, creando una galleria di corpi e volti che confondono i confini dei tradizionali standard di bellezza.

Savage x Fenty, un manifesto inclusivo

Fin dal suo inizio, il brand di Rihanna si è costruito come un manifesto di diversità, celebrando ogni tipo di corpo, tonalità di pelle e identità di genere. Scegliendo Vivian Wilson come musa ispiratrice per San Valentino, Savage x Fenty lancia un messaggio chiaro: l'amore – per se stessi, per gli altri, per il corpo – non ha canoni, e tanto meno un guardaroba prestabilito.

Vivian Wilson si è così affermata come il volto di una generazione che rifiuta le norme familiari, sociali e di genere. Dalla New York Fashion Week in poi, trasforma quello che avrebbe potuto essere solo un nome famoso in una piattaforma di espressione e libertà. Nel marmo scintillante di Savage x Fenty, la "figlia rinnegata" appare soprattutto come una giovane donna che sta scrivendo, a modo suo, una nuova mitologia della visibilità trans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
A 57 anni, Kylie Minogue brilla in uno straordinario abito rosso

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 57 anni, Kylie Minogue brilla in uno straordinario abito rosso

Durante il suo tour "Tension", Kylie Minogue ha pubblicato su Instagram una serie di foto elogiate dai fan....

La figlia di Kate Moss sta suscitando scalpore in spiaggia con un look che non passa inosservato.

Figlia della leggendaria Kate Moss, Lila Moss sta facendo furore su Instagram con le foto scattate durante la...

"Più invecchia, più è bella": a 57 anni, Lucy Liu affascina con la sua eleganza

L'attrice, produttrice, regista, pittrice e scultrice americana Lucy Liu sta conquistando i social media con la sua eleganza...

"Chi le ha detto di toccarsi il viso?": una cantante al centro di un dibattito estetico

PinkPantheress, la star pop britannica dallo stile geek-chic, infiamma i social media con il suo look a un...

Jennifer Aniston sfata il mito: il suo vero colore di capelli vi sorprenderà

Simbolo della bionda californiana "perfetta" fin dalla popolare sitcom americana "Friends", Jennifer Aniston ha appena fatto una rivelazione...

La risposta tagliente di Miley Cyrus a un fotografo

Miley Cyrus ha recentemente suscitato scalpore al Palm Springs International Film Festival durante uno scambio di battute con...

© 2025 The Body Optimist