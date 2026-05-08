A 55 anni, Claudia Schiffer affascina con un look romantico

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Ci sono foto che sembrano cartoline dall'Inghilterra. La modella, attrice e produttrice cinematografica tedesca Claudia Schiffer ne ha condivisa una, e si può dire che i suoi follower ne siano rimasti affascinati. Sul suo account Instagram, seguito da oltre due milioni di persone, appare in un'ambientazione bucolica, con indosso un abito romantico dal fascino tipicamente britannico.

Un look rustico per la Giornata della Terra

Il 22 aprile 2026, in occasione della Giornata della Terra, Claudia Schiffer ha pubblicato su Instagram una delicata carrellata di foto con una semplice didascalia: "Buona Giornata della Terra 💚" . La foto di copertina la ritrae davanti alla facciata fiorita di un cottage inglese, circondata da un magnifico cespuglio di rose in piena fioritura, con il suo fedele cane ai suoi piedi. Un'immagine che evoca la bellezza della primavera e della natura.

Per l'occasione, ha optato per un maglione bordeaux con scollo a V e maniche a tre quarti, infilato in una lunga gonna plissettata color lilla scuro, ricamata con motivi floreali e di uccelli. Ai piedi, indossava sandali in pelle stile gladiatore, perfetti per passeggiare in un giardino di campagna. Il tutto con i suoi lunghi capelli biondi, leggermente mossi, sciolti.

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Un look romantico eseguito alla perfezione

Questo outfit racconta una storia. È un sapiente connubio di comfort e raffinatezza, tra la donna moderna e un'estetica quasi bucolica. La gonna, ricca di dettagli e colore, diventa il fulcro del look, mentre il maglione bordeaux aggiunge un tocco di calore, abbinandosi perfettamente ai mattoni della casa sullo sfondo. Un'armonia di colori tutt'altro che casuale. Questa è l'arte di Claudia Schiffer: trasformare un outfit quotidiano in un momento di moda. Nessuna messa in scena teatrale, solo un'eleganza naturale che sembra spontanea.

I fan acclamano un'icona senza tempo.

I commenti si sono riversati sotto il post. "Radiosa", "un'icona ", "sempre splendida come sempre" ... gli elogi si sono susseguiti e molti utenti di internet hanno applaudito non solo la bellezza del look, ma anche l'aura intramontabile della supermodella. Claudia Schiffer continua ad affascinare chi la conosceva negli anni '90, così come una nuova generazione che la scopre attraverso i suoi post accuratamente selezionati.

Con questo semplice scatto bucolico, Claudia Schiffer ci ricorda perché è una delle figure di spicco del mondo della moda. Uno sguardo romantico, un'atmosfera serena, un messaggio a favore del pianeta: tutto è perfetto, equilibrato e fonte d'ispirazione. L'icona tedesca continua a incantare con quello che da sempre è il suo marchio di fabbrica: un'eleganza semplice e naturale.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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