"Non mi è piaciuto il risultato": questa cantante parla apertamente dei suoi interventi di chirurgia estetica.

Ospite del popolare podcast "Call Her Daddy", condotto da Alex Cooper, la cantante americana Kesha ha parlato apertamente del suo rapporto con il proprio corpo, delle pressioni estetiche che ha dovuto affrontare fin dagli inizi della sua carriera e di un periodo in cui ha fatto delle scelte di cui ora si pente. Offre una prospettiva lucida e compassionevole sulle sue esperienze.

Una "fase orribile" che lei riconosce

In questo episodio, Kesha non ha usato mezzi termini parlando dei suoi precedenti interventi di chirurgia estetica. "Ho attraversato una fase orribile in cui mi sottoponevo a iniezioni di filler", ha confessato. Prima di aggiungere, con la sua solita franchezza: "Mio Dio, è stato terribile. Perché pensavo: 'Oh, è quello che dovrei fare'. E poi mi sono resa conto: 'Il risultato non mi piace affatto'". Questa affermazione riassume perfettamente la trappola in cui cadono molte donne: fare una scelta per obbligo, piuttosto che per un desiderio genuino. Kesha lo ammette apertamente, ed è proprio questo che rende la sua testimonianza così preziosa.

La pressione dello sguardo altrui

Nel corso della stessa conversazione, Kesha ha riflettuto sulle sue esperienze fin dagli esordi della sua carriera musicale. "Fin dall'inizio della mia carriera, le persone hanno commentato il mio corpo", ha confidato. Ha continuato: "Interiorizzo questi commenti, li prendo come oro colato, cerco di adattare il mio corpo a ciò che gli altri vogliono che io sia". Un'affermazione potente che fa luce sull'intero meccanismo delle pressioni imposte alle donne sotto i riflettori: conformarsi, cambiare, piegarsi a un ideale esterno, a costo della propria identità. Per Kesha, la conclusione è chiara: "È una danza continua con la società per stabilire cosa significhi essere donna e cosa sia accettabile. E, come se non bastasse, non dovremmo invecchiare".

Una nuova era, più libera e pacifica.

Oggi Kesha percepisce chiaramente un'energia diversa. Ha appena concluso il tour più importante della sua carriera, quasi vent'anni dopo il successo mondiale della sua canzone "Tik Tok". Una dolce rivincita, dopo anni segnati da una lunga battaglia legale che l'aveva tenuta lontana dai riflettori.

Sebbene ammetta di ricorrere talvolta a "trattamenti di bellezza più delicati" (ad esempio, in un altro podcast del luglio 2025 ha menzionato un trattamento viso a base di DNA di salmone, molto popolare in Corea), Kesha sembra aver ormai trovato la pace con il proprio corpo. "Voglio che tutti si sentano veramente autentici, in contatto con la parte migliore di sé", ha spiegato ad Alex Cooper. Questo messaggio di accettazione incarna perfettamente la mentalità con cui probabilmente agisce oggi.

Con questa rivelazione, Kesha si unisce alla crescente cerchia di artisti che osano parlare apertamente dei loro interventi di chirurgia estetica passati. Le sue parole sincere e profonde ci ricordano che non è mai troppo tardi per riequilibrare il nostro rapporto con la nostra immagine. E che, al di là delle tendenze e delle pressioni sociali, l'autenticità rappresenta spesso l'equilibrio più bello.