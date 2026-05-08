A 36 anni, quest'attrice americana spiega perché ha tenuto nascosta la sua bisessualità.

In un'intervista a Us Weekly, in concomitanza con l'imminente uscita della sua autobiografia, l'attrice americana Hayden Panettiere ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale per la prima volta. Questa schietta rivelazione getta luce sia sul suo percorso personale sia sulle pressioni dell'industria di Hollywood.

Una rivelazione portata alla luce dalle sue memorie

Nota per i suoi ruoli iconici nella serie "Heroes", dove interpretava Claire Bennet, ma anche in "Nashville" e più recentemente in "Scream VI", Hayden Panettiere si sta preparando a pubblicare la sua autobiografia intitolata "This Is Me: A Reckoning", prevista per il 19 maggio 2026. Un libro in cui ripercorre la sua carriera da bambina prodigio, le sue relazioni passate e diversi aspetti intimi della sua vita che non aveva mai condiviso prima.

È in questo contesto che l'attrice ha scelto di parlare pubblicamente: "Ora che so che questo libro verrà pubblicato e ho scelto di condividerlo con il mondo, sono pronta a dire con sicurezza che sì, sono bisessuale. L'ho detto! Questa è la prima volta che riesco a dirlo ad alta voce."

"Non era mai il momento giusto."

Nel corso dell'intervista, Hayden Panettiere spiega perché ci ha messo così tanto a parlare apertamente. Secondo lei, c'era sempre un motivo per rimanere in silenzio. "Ero troppo giovane, oppure subivo la pressione di dover essere perfetta in ogni momento. Non ero incoraggiata a essere me stessa", ha confidato. Menziona anche un altro periodo, più recente, in cui temeva che parlare della sua bisessualità sarebbe stato percepito come una moda passeggera. "Avevo paura che, se fossi stata onesta, sarei sembrata una che si accodava alla massa. Era un argomento molto difficile da affrontare in modo appropriato."

L'attrice racconta di aver frequentato diverse donne nel corso degli anni, ma di non essersi mai permessa di impegnarsi seriamente, per paura dei paparazzi e della mancanza di privacy. "Se mi innamoravo, non era qualcosa che volevo dover nascondere", spiega. Questa rivelazione dice molto sui vincoli che ancora gravano sulle figure pubbliche.

"Meglio tardi che mai"

Oggi, Hayden Panettiere afferma di preferire guardare al futuro. "È triste aver dovuto aspettare 36 anni per condividere questa parte di me, ma meglio tardi che mai, giusto?", ha detto nella stessa intervista. Un'affermazione tenera e profonda che riassume perfettamente lo spirito del suo libro di memorie: fare pace con il passato e andare avanti. Madre di una bambina di 11 anni, Hayden Panettiere sembra entrare in una "nuova era". Più libera, più serena e, soprattutto, più in sintonia con se stessa.

Attraverso questo racconto sincero, Hayden Panettiere offre spunti preziosi che toccheranno profondamente coloro che hanno faticato ad accettarsi o a osare esprimere la propria vera identità. La sua storia serve anche da monito su quanto il giudizio altrui, le norme del settore e l'onnipresenza dei media possano influenzare persino le scelte più personali. Una cosa è certa: Hayden Panettiere sta iniziando un nuovo capitolo, pieno di serenità e orgoglio, e il suo libro promette di essere una tappa fondamentale nella sua vita.