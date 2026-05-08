Con un look teatrale, Madonna affascina con una spettacolare silhouette gotica.

Léa Michel
@madonna / Instagram

Quando Madonna calca il red carpet del Met Gala, sappiamo già in anticipo che ci aspetta un momento di moda memorabile. Quest'anno la Regina del Pop non ha fatto eccezione. Sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York, è apparsa con una silhouette gotica teatrale che ha immediatamente infiammato i social media. Più che un semplice abito, è stata una vera e propria performance artistica. E i suoi fan non hanno tardato a reagire.

Un'apparizione a metà tra misticismo e alta moda.

Per l'edizione del 2026, a tema "Costume Art" e con il dress code "Fashion Is Art", Madonna ha scelto un look che ha spinto al limite i confini dell'abbigliamento. Un lungo abito di pizzo nero, guanti da opera in raso, stivaletti con plateau, un colletto in organza e, soprattutto, un imponente cappello nero sormontato da una nave pirata finemente realizzata con perle e strutture di filo metallico. Un velo di chiffon azzurro pallido scendeva da questo copricapo fino alla schiena, strisciando sui gradini con un effetto quasi cinematografico.

A completare il look, la cantante teneva in mano un corno da caccia, aggiungendo un tocco quasi sciamanico. L'abito è stato disegnato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent, una creazione su misura che ha richiesto una meticolosa lavorazione artigianale. Il risultato? Una silhouette gotica, mistica e profondamente espressiva.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Un omaggio a un importante artista surrealista.

Dietro questo look spettacolare si cela un autentico approccio artistico. Madonna si è ispirata all'opera "La tentazione di Sant'Antonio", dipinta nel 1945 dall'artista surrealista anglo-messicana Leonora Carrington. In questo dipinto, una figura femminile porta una barca sulla testa, circondata da una processione di personaggi misteriosi.

Madonna ha ricreato questa scena alla perfezione, arrivando accompagnata da una processione di sette donne, vestite con abiti di pizzo colorati e veli bianchi che coprivano loro gli occhi, le quali reggevano il suo velo a forma di ragnatela. Questa scelta assume oggi un significato particolare, poiché al Musée du Luxembourg di Parigi è in corso un'importante retrospettiva su Leonora Carrington, che restituisce a quest'artista a lungo sottovalutata il posto che le spetta nella storia del Surrealismo.

Madonna, ovvero l'arte della perpetua reinvenzione

Sui social media, i fan hanno elogiato con entusiasmo la messa in scena. Molti hanno applaudito l'aspetto narrativo del look, la sua profondità artistica e il fatto che Madonna continui a sorprendere e a giocare. Ben lungi dall'offrire semplicemente un "bel vestito", con ogni sua apparizione presenta una visione, un'intenzione.

Presenza fissa al Met Gala dal 1997, Madonna ha già lasciato il segno all'evento con look firmati Versace, Givenchy, Moschino e Jean Paul Gaultier. Anche quest'anno conferma di essere una delle artiste che meglio interpretano questa serata unica, dove la moda incontra l'arte ai massimi livelli.

Trasformando il red carpet del Met Gala 2026 in un vero e proprio spettacolo, Madonna ha sfoggiato uno dei look più discussi di questa edizione. Tra omaggio a una grande artista, senso della messa in scena e audacia, la cantante ci ricorda di essere fedele a se stessa: libera, teatrale e sempre pronta a trasformare un abito in un'opera d'arte a sé stante.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Non mi è piaciuto il risultato": questa cantante parla apertamente dei suoi interventi di chirurgia estetica.
Article suivant
A 55 anni, Claudia Schiffer affascina con un look romantico

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 55 anni, Claudia Schiffer affascina con un look romantico

Ci sono foto che sembrano cartoline dall'Inghilterra. La modella, attrice e produttrice cinematografica tedesca Claudia Schiffer ne ha...

"Non mi è piaciuto il risultato": questa cantante parla apertamente dei suoi interventi di chirurgia estetica.

Ospite del popolare podcast "Call Her Daddy", condotto da Alex Cooper, la cantante americana Kesha ha parlato apertamente...

A 36 anni, quest'attrice americana spiega perché ha tenuto nascosta la sua bisessualità.

In un'intervista a Us Weekly, in concomitanza con l'imminente uscita della sua autobiografia, l'attrice americana Hayden Panettiere ha...

"Non voglio essere una versione mal riuscita": Billie Eilish parla della sua paura della chirurgia estetica.

Ci sono voci che vale la pena ascoltare, soprattutto in un'epoca in cui la chirurgia estetica sta diventando...

"Ultra-muscolosa": Eiza González stupisce con una nuova trasformazione fisica

Quando l'attrice e cantante messicana Eiza González condivide una foto su Instagram, i suoi fan sono sempre pronti...

A 41 anni, la cantante Katy Perry ha fatto scalpore con un abito rosa cipria.

Quando la cantautrice americana Katy Perry sceglie un colore, lo rende il suo segno distintivo. Ha appena condiviso...