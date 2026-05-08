Con un look teatrale, Madonna affascina con una spettacolare silhouette gotica.

Quando Madonna calca il red carpet del Met Gala, sappiamo già in anticipo che ci aspetta un momento di moda memorabile. Quest'anno la Regina del Pop non ha fatto eccezione. Sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York, è apparsa con una silhouette gotica teatrale che ha immediatamente infiammato i social media. Più che un semplice abito, è stata una vera e propria performance artistica. E i suoi fan non hanno tardato a reagire.

Un'apparizione a metà tra misticismo e alta moda.

Per l'edizione del 2026, a tema "Costume Art" e con il dress code "Fashion Is Art", Madonna ha scelto un look che ha spinto al limite i confini dell'abbigliamento. Un lungo abito di pizzo nero, guanti da opera in raso, stivaletti con plateau, un colletto in organza e, soprattutto, un imponente cappello nero sormontato da una nave pirata finemente realizzata con perle e strutture di filo metallico. Un velo di chiffon azzurro pallido scendeva da questo copricapo fino alla schiena, strisciando sui gradini con un effetto quasi cinematografico.

A completare il look, la cantante teneva in mano un corno da caccia, aggiungendo un tocco quasi sciamanico. L'abito è stato disegnato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent, una creazione su misura che ha richiesto una meticolosa lavorazione artigianale. Il risultato? Una silhouette gotica, mistica e profondamente espressiva.

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Un omaggio a un importante artista surrealista.

Dietro questo look spettacolare si cela un autentico approccio artistico. Madonna si è ispirata all'opera "La tentazione di Sant'Antonio", dipinta nel 1945 dall'artista surrealista anglo-messicana Leonora Carrington. In questo dipinto, una figura femminile porta una barca sulla testa, circondata da una processione di personaggi misteriosi.

Madonna ha ricreato questa scena alla perfezione, arrivando accompagnata da una processione di sette donne, vestite con abiti di pizzo colorati e veli bianchi che coprivano loro gli occhi, le quali reggevano il suo velo a forma di ragnatela. Questa scelta assume oggi un significato particolare, poiché al Musée du Luxembourg di Parigi è in corso un'importante retrospettiva su Leonora Carrington, che restituisce a quest'artista a lungo sottovalutata il posto che le spetta nella storia del Surrealismo.

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Madonna, ovvero l'arte della perpetua reinvenzione

Sui social media, i fan hanno elogiato con entusiasmo la messa in scena. Molti hanno applaudito l'aspetto narrativo del look, la sua profondità artistica e il fatto che Madonna continui a sorprendere e a giocare. Ben lungi dall'offrire semplicemente un "bel vestito", con ogni sua apparizione presenta una visione, un'intenzione.

Presenza fissa al Met Gala dal 1997, Madonna ha già lasciato il segno all'evento con look firmati Versace, Givenchy, Moschino e Jean Paul Gaultier. Anche quest'anno conferma di essere una delle artiste che meglio interpretano questa serata unica, dove la moda incontra l'arte ai massimi livelli.

Trasformando il red carpet del Met Gala 2026 in un vero e proprio spettacolo, Madonna ha sfoggiato uno dei look più discussi di questa edizione. Tra omaggio a una grande artista, senso della messa in scena e audacia, la cantante ci ricorda di essere fedele a se stessa: libera, teatrale e sempre pronta a trasformare un abito in un'opera d'arte a sé stante.