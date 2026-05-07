A 41 anni, la cantante Katy Perry ha fatto scalpore con un abito rosa cipria.

Quando la cantautrice americana Katy Perry sceglie un colore, lo rende il suo segno distintivo. Ha appena condiviso una nuova carrellata di foto su Instagram con un look delicato e sobrio, e si può dire che i suoi fan l'abbiano adorato. Abito rosa cipria, fiocco nero tra i capelli, sorriso malizioso: la cantante di "Firework" ci ricorda di essere una delle icone di stile più sorprendenti del pop.

Un look fresco e vivace

Al centro della giostra, un capo spicca su tutti: un miniabito rosa cipria, aderente, con collo alto e maniche lunghe, completato da una voluminosa gonna in tulle vaporosa come una nuvola. Una silhouette romantica, quasi da ballerina, che si basa su un unico colore ma gioca con i contrasti grazie a un grande fiocco nero laccato annodato tra i capelli raccolti.

Anche il trucco è studiato nei toni dello stesso colore: labbra rosate, fard leggero, occhi naturali. Niente gioielli vistosi, solo un anello discreto e orecchini minimalisti. Un approccio minimalista che contrasta nettamente con i look ultra-pop per cui Katy Perry è famosa e che sembra piacere a un pubblico ancora più vasto.

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Un'estetica "soft girl" universalmente apprezzata.

I commenti si sono moltiplicati sotto il post. Molti hanno elogiato il look fresco, la scelta dei colori e l'eleganza complessiva. Anche la posa è adorabile: Katy Perry forma un cuore con le dita, con un sorriso appena accennato, in una scena che ricorda l'estetica "soft girl" tanto in voga in questa stagione.

È proprio questo mix ad attrarre: un'artista nota per i suoi abiti spettacolari, i capelli multicolori e le performance sceniche esuberanti, che qui opta per la semplicità e la delicatezza. Un cambio di rotta che i suoi fan apprezzano chiaramente, tanto che molti notano che "non è mai stata così radiosa".

Tra tournée mondiale e rinnovamento artistico.

Questa nuova energia visiva coincide anche con un momento significativo nella vita di Katy Perry. Sta proseguendo il suo "Lifetimes Tour", il tour mondiale che segue l'uscita del suo album "143" a settembre 2024. Sul fronte professionale, ha anche voltato pagina lasciando il suo ruolo di giudice ad "American Idol" dopo sei stagioni. Tuttavia, la sua recente apparizione al Met Gala 2026 ha suscitato reazioni contrastanti da parte di alcuni media americani, alimentando diverse discussioni.

Con questo semplice carosello, Katy Perry ci ricorda di essere un'esperta di messa in scena: un look ben scelto, un colore perfettamente bilanciato, e l'effetto è immediato. Gioca costantemente con la sua immagine con tanto piacere quanto talento.