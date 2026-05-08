"Ultra-muscolosa": Eiza González stupisce con una nuova trasformazione fisica

Quando l'attrice e cantante messicana Eiza González condivide una foto su Instagram, i suoi fan sono sempre pronti a commentare. Questa volta, è stata la sua trasformazione fisica a catturare l'attenzione di tutti: di recente ha sfoggiato un fisico tonico che ha impressionato i suoi follower. E dietro questa metamorfosi si cela un progetto cinematografico particolarmente ambizioso.

Un fisico impressionante per il suo prossimo film.

Nella foto, Eiza González posa con le braccia alzate davanti allo specchio, di spalle, rivelando un fisico muscoloso davvero impressionante. Braccia definite, schiena scolpita, postura sicura: un'immagine ben diversa da quella per cui era conosciuta fino ad ora. I suoi fan, che avevano seguito le sue foto di allenamento in palestra nelle ultime settimane, avevano certamente notato il cambiamento. Alcuni avevano persino ipotizzato che si stesse allenando per interpretare "Wonder Woman" nel prossimo film DC Universe di James Gunn.

La risposta è arrivata dall'attrice stessa nella didascalia: "IRON JANE. 🎬 Benvenuta nel mondo del bodybuilding. Sono molto orgogliosa di raccontare la storia di Jane e questo percorso mi sta particolarmente a cuore". Questo dice tutto. I commenti si sono riversati sotto il post. "Ultra-muscolosa", "impressionante", "irriconoscibile" ... gli utenti di internet erano pieni di elogi per il suo nuovo fisico.

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"Iron Jane", il suo nuovo grande progetto

Il film in questione si intitola "Iron Jane", scritto e diretto da Lissette Feliciano, il cui primo lungometraggio, "Women is Losers", ha riscosso successo al festival SXSW. Il progetto è stato presentato agli acquirenti internazionali al mercato cinematografico di Cannes del 2026, segno che le aspettative per questo dramma ambientato nel mondo del bodybuilding femminile sono già molto alte.

Eiza González interpreta Janie John, un personaggio complesso che scopre questo mondo dopo un'infanzia difficile. Accanto a González recita l'attore americano Brandon Sklenar, visto di recente nel film "The Housemaid", che interpreta il suo allenatore, un ex campione. La storia promette di esplorare temi come la forza, la vulnerabilità e la ricerca dell'identità.

Una carriera che sta prendendo slancio

Questa trasformazione fisica dimostra la totale dedizione che Eiza González mette nei suoi ruoli. Nota per le sue interpretazioni in "Baby Driver", "Godzilla vs. Kong", "I Care a Lot" e nella serie Netflix "3 Body Problems", l'attrice messicana continua ad ampliare il suo repertorio. E l'agenda di Eiza González è più fitta che mai.

La vedremo presto in "In the Grey", il nuovo film di Guy Ritchie, al fianco dell'attore americano Jake Gyllenhaal e dell'attore britannico Henry Cavill, e in "I Love Boosters" di Boots Riley, con le attrici americane Keke Palmer e Demi Moore. Si può affermare con certezza che la sua nuova silhouette non è passata inosservata in una carriera in rapida ascesa.

Con questa trasformazione, Eiza González dimostra ancora una volta di non fare mai le cose a metà. Tra impegno artistico, esigenze fisiche e la scelta di ruoli di forte impatto, l'attrice messicana continua a tracciare un percorso unico a Hollywood.