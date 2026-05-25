Con un abito dorato, Eva Longoria cattura tutti gli sguardi sul tappeto rosso.

Il 23 maggio 2026 si è conclusa la 79ª edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio) con la sua ultima sfilata sull'iconico red carpet. Per quest'ultima apparizione, l'attrice americana Eva Longoria ha fatto nuovamente sensazione. Avvolta in un lungo e scintillante abito dorato, ha incantato i fotografi e confermato il suo status di presenza imprescindibile sulla Croisette, dove è tra i volti più attesi ogni anno.

Un abito dorato con uno spacco

Protagonista indiscussa di questa apparizione, il lungo abito dorato di Eva Longoria, emanava splendore ed eleganza. Con la sua scollatura dritta e senza spalline, lasciava intravedere delicatamente le spalle, mentre uno spacco aggiungeva dinamismo alla silhouette e movimento a ogni passo. La luminosa e calda tonalità dorata catturava i riflettori e garantiva una presenza immediatamente d'effetto sul red carpet. Una scelta di moda perfettamente adatta alla solennità di una serata di chiusura.

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Un'ultima, memorabile salita dei gradini

Eva Longoria è stata tra le prime a sfilare sul red carpet della cerimonia di chiusura, in qualità di testimonial di un importante marchio di bellezza. È stata seguita da numerose altre celebrità che rappresentavano lo stesso brand, tra cui star del cinema internazionale e una popolare content creator francese. Questa sfilata finale, tanto attesa, ha riunito numerose figure eleganti, coronando in modo spettacolare un'edizione ricca di momenti memorabili nel mondo della moda.

Una giornata doppiamente speciale

Questa apparizione a Cannes ha coinciso con un'ottima notizia per l'attrice. Proprio quel giorno, Eva Longoria ha annunciato che si sarebbe unita al cast dell'adattamento internazionale della serie di successo "Call My Agent!" . "Un nuovo membro si è unito al cast", ha annunciato l'account della piattaforma, un post condiviso dalla stessa attrice. Una giornata doppiamente propizia, tra una scintillante apparizione sul red carpet e un lieto annuncio professionale.

Con questo abito dorato indossato alla cerimonia di chiusura, Eva Longoria ha regalato una delle ultime apparizioni davvero memorabili del 79° Festival di Cannes. Una dimostrazione di radiosa eleganza, perfettamente in linea con l'evento.