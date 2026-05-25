Tutti parlano delle braccia di Meryl Streep: perché tanta fascinazione?

Meryl Streep continua a far parlare di sé. L'attrice settantaseienne, che ha ripreso il ruolo della spietata Miranda Priestly in "Il diavolo veste Prada 2", è una vera icona. Eppure, invece di lodare il suo innegabile talento, il pubblico preferisce speculare sul suo presunto "segreto di giovinezza" e cercare risposte nelle sue "braccia muscolose". Sebbene la sua figura riceva numerosi elogi, questi complimenti sul suo fisico "atletico" sono principalmente il riflesso di molte pressioni sociali.

Braccia toniche che suscitano ammirazione

"È in ottima forma per la sua età", "Qual è la sua routine di allenamento?" , "Questa donna è una fenice", "Deve avere una salute ossea incredibile". Da diverse settimane, il fisico di Meryl Streep è diventato un argomento di conversazione a sé stante sui social media, solitamente piuttosto severi con le donne over 50. Gli utenti di internet stanno elogiando i suoi "bicipiti prominenti" e la sua "schiena forte" attraverso raccolte di foto recuperate dal red carpet.

Nel film "Il diavolo veste Prada 2", il fisico muscoloso dell'attrice è evidente nell'abito rosso dal drappeggio quasi architettonico. Paragonata a una "forza della natura" o persino a un "prodigio genetico", Meryl Streep incarna chiaramente un ideale di invecchiamento. Inoltre, a un'età in cui braccia sottili come quelle di un pipistrello e un collo rugoso sono generalmente considerati la norma, le sue clavicole, ornate da fibre e muscoli, hanno spontaneamente attirato l'attenzione sotto la luce lusinghiera dei riflettori. I media hanno subito cercato di svelare il "mistero di un fisico simile", con titoli sul suo amore per il nuoto o elencando i suoi esercizi preferiti.

Questa figura iconica del grande schermo, l'attrice con il maggior numero di nomination agli Oscar, non ha bisogno di sollevare pesi per ottenere ruoli, siano essi drammatici o storici. Tuttavia, pur non essendo nota per film d'azione o per interpretare personaggi spericolati, ha già dimostrato la sua forza in "Mamma Mia!", una commedia musicale in cui esegue acrobazie e movimenti che richiedono una presa salda. L'attrice che ha interpretato la "Lady di ferro" ha coltivato un fisico d'acciaio anche fuori dal set. Mentre le donne muscolose sono spesso considerate "troppo mascoline", Meryl Streep sembra godere di un trattamento di favore.

Falsi complimenti che rafforzano i dettami

A partire dai 50 anni, ci si aspetta che le donne sembrino dieci o vent'anni più giovani e che ritardino i segni dell'invecchiamento. Articoli etichettati come "senior" le incoraggiano a tonificare il corpo, levigare la pelle, eliminare la pancia post-menopausale e scambiare i cruciverba con un paio di manubri. Questo è particolarmente evidente per le figure pubbliche, che devono dare l'illusione dell'immortalità. I muscoli non sono più visti come ammortizzatori in caso di caduta, ma come prova visibile di una "buona conservazione".

Questi complimenti collettivi sulle spalle prominenti dell'attrice sono, in realtà, divieti mascherati. Mentre Meryl Streep può essere immune all'osteoporosi e ai reumatismi, non è immune alla malattia del conformismo. Al contrario, l'attrice Brooke Shields , volto leggendario del cinema degli anni '80, ha subito una sorte completamente diversa. Accusata di "invecchiare male", di aver "rovinato il suo aspetto un tempo promettente", ha dovuto affrontare un'ondata di intolleranza semplicemente perché le sue spalle non sembravano essere state congelate.

In sintesi, le donne over 60 che sfoggiano un viso tirato, gambe ben modellate e braccia leggermente definite vengono indicate come "modelli di vecchiaia", mentre tutte le altre sono "esempi da non seguire", cattive ambasciatrici dello scorrere del tempo.

Il fisico femminile, ancora al centro del dibattito

Il caso di Meryl Streep non è isolato: si inserisce in una lunga tradizione in cui i corpi delle donne pubbliche diventano uno spazio di proiezione collettiva. Che siano attrici, cantanti o giornaliste, il loro aspetto viene regolarmente commentato, analizzato, a volte persino classificato secondo criteri impliciti di "giovinezza" e "rispettabilità".

Ciò che colpisce qui non è tanto l'ammirazione in sé, quanto la sua forma. Dietro i complimenti per "braccia toniche" o "fisico atletico" si cela spesso una logica di confronto: "avere un bell'aspetto per la propria età", "rimanere desiderabili nonostante il passare del tempo" o persino "resistere" ai naturali cambiamenti del corpo. In altre parole, lo sguardo rivolto alle donne non si ferma a ciò che fanno, ma continua a valutarle attraverso ciò che mostrano.

Da un lato, questi commenti ammirati accolgono con benevolenza la muscolatura femminile, ma dall'altro riflettono un ideale tutt'altro che sano: quello di una donna la cui vitalità è impressa sul corpo come una data di scadenza sullo yogurt.