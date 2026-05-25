"Questa donna è irreale": Jessica Alba affascina con un nuovo selfie

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

L'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha condiviso un post toccante su Instagram che ha subito conquistato i suoi follower. Attraverso una carrellata di immagini, ha offerto una riflessione personale sul mese di maggio, accompagnata da un selfie al naturale. Nel giro di poche ore, i commenti si sono moltiplicati, molti dei quali elogiavano la sua radiosità. "Questa donna è incredibile", si leggeva in uno dei tanti messaggi di ammirazione.

Una pubblicazione intrisa di gratitudine

Nella didascalia del suo post, Jessica Alba ha condiviso una vera e propria "lettera d'amore a maggio". L'attrice ha espresso il desiderio di rallentare e assaporare appieno ogni momento, grande o piccolo che sia. "Quest'anno sta volando e mi ricordo di rallentare e godermi tutto", ha scritto, menzionando sinceramente "i momenti importanti, quelli più tranquilli, il caos, la bellezza". Ha espresso particolare gratitudine per le persone che la circondano, la crescita personale, le risate e i piccoli momenti della vita quotidiana.

Un selfie "naturale" elogiato dagli utenti di internet

Sulla copertina di questo carosello, Jessica Alba ha scelto un semplice selfie. Il suo trucco è minimalista: un incarnato luminoso, occhi delicatamente definiti e labbra impreziosite da un tocco di lucidalabbra. I suoi unici accessori sono dei grandi orecchini a cerchio dorati e un outfit casual composto da una felpa grigia con cappuccio. Quest'immagine illustra una bellezza senza fronzoli, particolarmente apprezzata dai suoi fan.

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Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)

Un messaggio che ci incoraggia a rallentare

Al di là del suo fascino estetico, questo post veicola un messaggio che risuona in molti online. Invitando tutti ad assaporare il momento presente e a coltivare la gratitudine, Jessica Alba si allinea a una tendenza più ampia che valorizza il benessere e la consapevolezza. "A presto, giugno", conclude con tenerezza, chiudendo questa parentesi riflessiva con una nota ottimistica e serena.

Con questo post sincero e radioso, Jessica Alba dimostra che autenticità e serenità possono andare di pari passo. Un messaggio stimolante che ci incoraggia a rallentare e ad apprezzare le piccole gioie della vita quotidiana, trasmesso attraverso la sua acclamata bellezza naturale.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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