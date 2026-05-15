Sydney Sweeney posa con il suo fidanzato in abiti da cowboy.

L'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney aveva "promesso di mantenere la sua vita privata tale". Tuttavia, il 1° maggio 2026, ha scelto lo Stagecoach Festival (un festival musicale) – e una salopette di jeans – per il suo "lancio ufficiale" sul grande schermo. Il post ha scatenato il delirio sul web.

Un completo da cowboy dalla testa ai piedi.

Sydney Sweeney ha condiviso su Instagram una carrellata di foto del festival Stagecoach, con la semplice didascalia "Un weekend da cowboy ♥" . La foto di copertina mostrava l'attrice con una gamba avvolta intorno all'imprenditore americano Scooter Braun, entrambi sorridenti davanti all'obiettivo. Scooter Braun ha risposto pubblicando a sua volta una carrellata con le stesse immagini, con la didascalia "Stagecoach ha regalato un cowboy fortunato" . Nel giro di poche ore, il doppio post è diventato virale.

Per l'occasione, Sydney Sweeney ha optato per un outfit perfettamente in linea con lo spirito del festival: salopette di jeans, una canotta di pizzo bianca sotto e stivali da cowboy marroni. La sfilata ha inoltre mostrato l'attrice con una giacca di jeans, con in più una bandana usata come mascherina, contribuendo a creare un look western rilassato e autentico, in perfetta sintonia con l'atmosfera del festival.

Questi momenti toccanti hanno commosso i tifosi.

La carrellata di foto si è dispiegata come una serie di momenti spontanei: selfie di gruppo allo specchio, scatti in bianco e nero in una cabina fotografica e Sydney Sweeney appollaiata sulle spalle di Scooter Braun mentre lui cantava sul palco, con le mani alzate. I due sono stati anche ripresi mentre cantavano al karaoke e ballavano con gli amici. Un altro post da festival, se non fosse che questo confermava una connessione che si prevedeva "da mesi".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

26,3 milioni di abbonati che sono rimasti "devastati"

I commenti sotto il post di Sydney Sweeney riflettevano la portata dell'impatto: "26,3 milioni di persone hanno smesso di giocare subito per la rabbia", riassumeva un commento. "Io, un uomo felicemente sposato: 'Come ha potuto farmi questo?!'", scherzava un altro. Persino l'account ufficiale di Rockstar Energy è intervenuto con un commento divertito. Questa reazione collettiva dice molto sul ruolo di Sydney Sweeney nella cultura pop contemporanea.

Salopette di jeans, stivali, un festival di musica country e una leggenda in poche parole: Sydney Sweeney ha così formalizzato il suo legame con l'eleganza disinvolta di chi sa esattamente cosa sta facendo. E internet, come sempre, ha risposto con entusiasmo.