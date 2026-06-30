Dua Lipa condivide i momenti più belli della sua luna di miele in Italia

La cantautrice britannica Dua Lipa si sta godendo appieno la sua vita da neosposa. Solo poche settimane dopo aver sposato l'attore Callum Turner, ha condiviso su Instagram una serie di foto della luna di miele, scattate sotto il sole italiano. Tra l'ambientazione idilliaca, i momenti di intimità e la felicità radiosa, ha offerto ai suoi follower uno scorcio di questo incantevole periodo.

Una luna di miele idilliaca in Italia

Dua Lipa si è sistemata in un ambiente idilliaco. Si sta godendo un soggiorno soleggiato sulla costa toscana, che lei stessa ha descritto come un vero "paradiso in terra". Nelle foto pubblicate, appare rilassata e radiosa, mentre si gode il panorama, il sole e il tranquillo stile di vita italiano. Una fuga romantica, perfetta per l'occasione che sta celebrando.

Momenti di complicità con suo marito

Al di là dell'ambientazione, queste foto trasudano amore e complicità. In alcuni scatti spontanei, Dua Lipa posa accanto al marito, Callum Turner, in momenti teneri e intimi. In uno dei selfie, la coppia irradia felicità, mentre la cantante mostra con orgoglio la sua nuova fede nuziale, abbinata all'anello di fidanzamento. Queste immagini, permeate di dolcezza, testimoniano la gioia dei novelli sposi.

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Un matrimonio celebrato in Sicilia

Questa luna di miele segue un matrimonio molto pubblicizzato. Dua Lipa e Callum Turner si sono scambiati le promesse nuziali durante tre giorni di festeggiamenti in Sicilia. Un evento degno della fama della coppia, che segna un nuovo capitolo nella loro relazione. Una Dua Lipa visibilmente raggiante non ha fatto mistero della sua felicità sin dalle nozze.

Con queste foto della sua luna di miele in Italia, Dua Lipa offre ai suoi follower un momento di sole e romanticismo. Tra scenari da sogno, il legame profondo con il marito e la gioia di essere una neosposa, si gode appieno questo momento unico. Non sorprende che questo delizi i suoi fan, felici di vederla così radiosa.