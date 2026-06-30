A Wimbledon, la tennista Naomi Osaka ha fatto scalpore con un abito spettacolare.

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

La tennista giapponese Naomi Osaka ha suscitato scalpore al suo arrivo in campo, vestita con un completo bianco ispirato a un kimono. La sua apparizione, tanto chic quanto significativa, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico.

Un abito ispirato al kimono

Per calcare il prato londinese, Naomi Osaka ha optato per un lungo abito fluente ispirato agli abiti cerimoniali giapponesi. Ricamato con gru e fiori di ciliegio, il capo è stato disegnato in collaborazione con la stilista di Tokyo Hana Yagi. Yagi lo ha abbinato a un tradizionale ornamento per capelli, il kanzashi. Un dettaglio notevole: l'abito interamente bianco rispettava scrupolosamente il rinomato dress code del torneo. Realizzato con sette tessuti diversi, ha sapientemente riutilizzato kimono vintage e un abito da sposa tradizionale.

Un omaggio alle sue radici

Al di là del suo fascino estetico, questo abito aveva un forte significato simbolico. Naomi Osaka ha spiegato che l'impegno di Wimbledon verso la tradizione l'aveva spinta a riflettere sul proprio patrimonio culturale. "Penso alla silhouette più iconica che ci sia, e per me è il kimono", ha confidato. Ha anche citato una fonte di ispirazione inaspettata: il personaggio interpretato da Lucy Liu nel film "Kill Bill", che indossava un kimono bianco. Per lei, era un modo per rendere omaggio al Giappone.

La moda come mezzo di espressione

Per Naomi Osaka, ogni ingresso in campo è un'opportunità per raccontare una storia. Prima della partita, si è persino tolta il lungo abito per rivelare una tuta sportiva bianca decorata con fiori in rilievo, andata esaurita in poche ore dalla messa in vendita. Nota per il suo senso dello stile, Naomi Osaka conferma, ancora una volta, la sua propensione per le apparizioni spettacolari. Ben lungi dal limitarsi a offrire prestazioni atletiche, la campionessa trasforma ogni ingresso in un vero e proprio momento di moda, scrutato dai suoi fan in tutto il mondo.

Con questo outfit ispirato al kimono, Naomi Osaka ha fatto un'impressione straordinaria fin dal primo giorno di Wimbledon. Ha dimostrato, ancora una volta, di saper coniugare sport e stile. Non sorprende che ciò abbia entusiasmato i suoi fan, sempre impazienti di vederla in azione.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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